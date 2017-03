O Goberno asina este mércores con sindicatos e CCAA a oferta de emprego público e a subida de salario

O Ministerio de Facenda e Función Pública e os sindicatos asinarán este mércores a convocatoria de oferta de emprego público (OEP) para 2017, que será de polo menos 250.000 prazas no próximos tres anos, e o incremento de salario dos empregados públicos para este exercicio, que previsiblemente será do 1%.

Mariano Rajoy e Cristobal Montoro | Fonte: Europa Press

O titular de Facenda, Cristóbal Montoro, asinará o acordo ás 13.30 horas na sede do Ministerio con representantes das organizacións sindicais CCOO, UGT e CSIF, horas antes da reunión oficial da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, á que asistirán sindicatos, comunidades autónomas e a FEMP.

Nesta convocatoria oficial da Mesa Xeral, á que acudirá o ministro e a secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, referendarase as cifras definitivas, a incluír no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017 que o Consello de Ministros presentará e aprobará o venres, da OEP deste ano, que será como mínimo de 250.000 prazas para o próximos tres exercicios, co que se reducirá a interinidade do 25% actual ao 8%.

Tamén se terminará de fixar o aumento salarial dos empregados públicos, que é máis que probable que sexa do 1%, despois de que onte a Mesa do Senado acordase incorporar ao proxecto de Orzamento do Senado para ese exercicio o incremento do 1% nas retribucións de senadores e persoal que presta servizo na Cámara Alta, tras ser "decidido" no ámbito da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas.

Na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas están representados tanto os sindicatos, como a Administración, comunidades autónomas e concellos, a través da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), e a súa convocatoria é obrigatoria antes da presentación do proxecto de Orzamentos Xerais do Estado.

REXEITAMENTO SINDICAL

Pola súa banda, CSIF rexeitou, en declaracións a Europa Press, a subida do 1% do soldo dos funcionarios prevista polo Goberno para este ano e denunciou que, a falta de celebrarse a Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, estableceuse o incremento salarial sen "marxe de negociación".

Na última reunión celebrada o pasado mércores no marco da Mesa Xeral, fontes sindicais sinalaron que a negociación estaba "encallada" en materia salarial, xa que os sindicatos consideran que o aumento da retribución dos empregados públicos debería ser, como mínimo, superior ao IPC de 2017, que o Executivo prevé que se sitúe no 1,2%.

Desde CSIF reclaman que se recupere a perda de poder adquisitivo rexistrada desde a redución do 5% que decretou o Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero no ano 2010, a conxelación dos mesmos ao ano seguinte, en 2011, e durante toda a lexislatura de Mariano Rajoy, ata o ano pasado, cando xa se aprobou un incremento do 1%.

Do seu lado, tanto UXT como CC.OO. consideran que o aumento da retribución dos empregados públicos debería ser, como mínimo, superior ao IPC de 2017, que o Executivo prevé que se sitúe no 1,2%

MAIOR CONSENSO NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO

Fontes de CSIF destacaron que na última reunión das organizacións sindicais co Ministerio de Facenda celebrada a semana pasada avanzouse na negociación, xa que os sindicatos conseguirían que o Goberno considere como postos esenciais un maior número de ámbitos da Administración Xeral do Estado dos que contemplaba nun principio.

Así, a OEP será de polo menos 250.000 prazas de conversión de persoal interino en fixo para o próximos tres exercicios, co que se reducirá a interinidade do 25% actual ao 8%.

Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro a convocatoria de polo menos 360.000 novas prazas e, xunto a CSIF, o sindicato maioritario na Administración Xeral do Estado, a eliminación da taxa de reposición para reducir o déficit de 300.000 empregos perdidos desde 2011.

Pola súa banda, UGT cualificou de "histórico" o acordo que se ultima para o emprego público que reducirá en tres anos máis do 90% a precariedade das administracións e afectará a case 350.000 traballadores públicos.

O sindicato destacou que o acordo para a mellora do emprego público permite a creación de emprego neto, ampla a taxa de reposición do 100% a máis sectores prioritarios e traslada ás comunidades e concellos a capacidade de convocar e xestionar as súas propias ofertas de emprego.

En detalle, o plan estabilizará a persoal temporal: interinos, eventuais, estatutarios e persoal do sector público empresarial, entre eles 130.000 traballadores da sanidade pública; 10.000 empregados de xustiza e máis de 100.000 docentes.

A estas cifras sumaranse outros colectivos como servizos sociais, policía local, inspección e recadación, cuxo montante se cuantificará en cada ámbito.

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado habilitará estas convocatorias, excepto as destinadas aos docentes non universitarios, para as que o Goberno, mediante real decreto, permite ás comunidades autónomas convocar unha oferta específica antes da posible aprobación dos Orzamentos, tras mostrar UGT a súa preocupación por que o proceso non chegase a tempo para o inicio do próximo curso escolar.

NOVOS SECTORES PRIORITARIOS

En paralelo, o plan tamén inclúe unha Oferta de Emprego Pública que permitirá repor todas as baixas que se produzan na maioría dos ámbitos e sectores.

Como novos sectores prioritarios inclúense colectivos como os servizos de atención máis próximos á cidadanía, no caso da Administración Xeral do Estado, inclúe a colectivos como os de tramitación do DNI, Servizos Públicos de Emprego, Tráfico, Fogasa e Seguridade Social, prestación directa do servizo de transporte público e seguridade e emerxencias.

Os novos sectores prioritarios súmanse aos denominados así nos Orzamentos de 2016 que foron: funcionarios docentes, sanitarios, forzas Armadas, loita contra a fraude fiscal, asesoramento xurídico e xestión dos recursos públicos, servizos de prevención e extinción de incendios e salvamento, persoal investigador doutor, catedráticos e profesores titulares de universidade, supervisión e inspección dos mercados de valores, seguridade e inspección aérea, seguridade e salvamento marítimo, prevención e loita contra a contaminación marítima.

Tamén se contemplaban seguridade e operacións ferroviarias, administración penal, funcionarios da escala superior do corpo da seguridade nuclear e protección radiológica, acción exterior do Estado e asistencia directa aos usuarios dos servizos sociais, xestión de prestacións de políticas activas de emprego.

EMPREGADOS PÚBLICOS LOCAIS

Pola súa banda, o presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, mantivo a finais de febreiro unha reunión coa secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, á que pediu que en 2017 a taxa de reposición dos empregados públicos locais fíxese no 100% como mecanismo para recuperar os postos de traballo perdidos polas limitacións expostas desde 2012 pola normativa de equilibrio orzamentario e sustentabilidade financeira.

Segundo a FEMP, a norma afectou especialmente á Administración local, que desde 2012 ata 2016 perdeu case 100.000 empregos, que representan unha redución do 15% de diminución dos seus recursos humanos.

Na Administración Xeral de Estado e nas comunidades autónomas as porcentaxes de redución foron do 11,5% e do 3,7%, respectivamente, segundo os seus cálculos.