Interceptado un condutor en Lugo que triplicou a taxa de alcoholemia cando ía cunha muller e dous menores

A Policía Local de Lugo interceptou a un condutor que triplicou a taxa de alcoholemia e co carné retirado por sentenza xudicial cando ía cunha muller e dous nenos de pouca idade nun vehículo sen permiso de circulación nin seguro obrigatorio.

Segundo informou a Policía Local de Lugo, sobre as 22,50 horas do martes recibiuse unha chamada na Sala do 092 e na Sala do 091 na que se informaba de que o vehículo Peugeot 207 con matrícula 9011-FDZ circulaba pola Avenida da Coruña "guiado por unha persoa que carecía do correspondente permiso de condución".

Así, momentos máis tarde, unha patrulla do Corpo Nacional de Policía interceptou ao vehículo á altura do número 89 da Avenida da Coruña, ao volante do cal estaba J.F.C.V., veciño de Lugo de 33 anos, que era acompañado por unha muller e dous nenos de pouca idade.

Na conversación mantida co condutor, os axentes detectaron que podía conducir baixo a influencia de bebidas alcohólicas e, ao comprobar os datos do seu carné, confirmouse que carece de permiso de conducir ao serlle intervido en dúas ocasións por sentenza xudicial, sen realizar o correspondente curso de reeducación viario ao que estaba obrigado se quería recuperalo.

A unidade de Atestados da Policía Local procedeu a realizarlle as correspondentes probas de detección alcohólica ao condutor, nas que deu resultado positivo ao triplicar a taxa de alcol máxima permitida.

As mesmas fontes policiais indicaron que, así mesmo, comprobouse que o vehículo utilizado estaba dado de baixa temporal, polo que carece do correspondente permiso de circulación e de seguro obrigatorio.

Ao individuo instrúenselle dilixencias, en calidade de investigado, polos supostos delitos contra a seguridade viaria por conducir un vehículo a motor baixo a influencia de bebidas alcohólicas cunha taxa superior a 0,60 mg/l e guiar un vehículo a motor "sendo privado definitivamente da autorización administrativa para conducir por resolución xudicial".

Tamén se lle denuncia por circular cun vehículo dado de baixa temporal. Deste xeito, como medida cautelar o turismo foi trasladado ao Depósito Municipal co guindastre, ao carecer do permiso de circulación en regra e do seguro obrigatorio.