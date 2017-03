A firma de hipotecas sobre vivendas sobe un 31% en xaneiro en Galicia ata as 992

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade en Galicia situouse en 992 o pasado mes de xaneiro, cifra un 31% superior á do mesmo período de 2016 e dun 22,8% fronte ao mes anterior, segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Vivendas | Fonte: Europa Press

O capital prestado para estas 992 hipotecas situouse en 95.593.000 euros, o que supón un repunte do 39% respecto ao exercicio anterior e do 24,1% na variación mensual.

O total de hipotecas na Comunidade galega ascendeu a 1.485 en xaneiro cun capital de 134.588.000 euros. Distribuíronse entre fincas rústicas, con 45 operacións e un capital de 4.994.000 euros, e --as maioritarias-- fincas urbanas, con 1.440 hipotecas, por 129.594.000 euros.

En canto ás urbanas, as 1.440 operacións repartíronse entre as 992 vivendas que se hipotecaron, 10 solares e 438 fincas doutro tipo, segundo os datos do INE de xaneiro.

En canto ás cancelacións de hipotecas, houbo en xaneiro de 2017 en Galicia 2.096, das que 1.216 correspondéronse con vivendas; 22 con solares; 154 con fincas rústicas e 704 con outras fincas urbanas.

Mentres, cambiaron 323 hipotecas, 271 por novación, 16 por subrogación do debedor e 36 por subrogación do acredor. Por natureza da leira, houbo cambios en 311 fincas urbanas --192 vivendas-- e 12 rústicas.

TOTAL ESPAÑA

En total en España o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 27.240 o pasado mes de xaneiro, cifra un 16,9% superior á do mesmo mes de 2016, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística.

A subida interanual de xaneiro, coa que a firma de hipotecas sobre vivendas encadea seis meses consecutivos de ascensos, é dez puntos superior á de decembro de 2016 (+6,9%).

O importe medio das hipotecas constituídas sobre vivendas alcanzou no primeiro mes do ano os 112.844 euros, un 6,4% máis que en igual mes de 2016, mentres que o capital prestado subiu un 24,5% en taxa interanual, ata superar os 3.073 millóns de euros.

En taxa mensual (xaneiro de 2017 sobre decembro de 2016), as hipotecas sobre vivendas incrementáronse un 31,3%, mentres que o capital prestado subiu un 31,5%, rexistrando en ambos os casos o seu maior aumento nun mes de xaneiro desde 2015.

O tipo de interese medio inicial para os préstamos hipotecarios sobre vivendas alcanzou o pasado mes de xaneiro o 3,14%, fronte ao 3,27% do mesmo mes de 2016, cun prazo medio de 23 anos. O 63,2% das hipotecas sobre vivendas constituíuse a un interese de tipo variable, en contraste co 36,8% que se asinou a tipo fixo.

O tipo de interese medio para as hipotecas sobre vivendas a tipo variable foi do 3,12% en xaneiro, mentres que para as de tipo fixo era do 3,19%.

ANDALUCÍA E MADRID, Á cabeza

Por comunidades autónomas, as que rexistraron o pasado mes de xaneiro un maior número de hipotecas constituídas sobre vivendas foron Andalucía e Madrid (5.018 en ambos os casos) e Cataluña (4.258).

No primeiro mes do ano, a constitución de hipotecas sobre vivendas aumentou en todas as comunidades respecto ao mesmo mes de 2016 salvo en Castela e León, onde retrocederon un 2,2%. As rexións que presentaron as maiores taxas de variación anual foron Asturias (+37,6%), Baleares (+34,6%) e Cantabria (+32%).

Pola súa banda, as comunidades nas que se prestou máis capital para a constitución de hipotecas sobre vivendas foron Madrid (773,6 millóns de euros), Cataluña (571,2 millóns de euros) e Andalucía (453,2 millóns).

HIPOTECAS SOBRE O TOTAL DE FINCAS

De acordo cos datos do organismo estatístico, durante o primeiro mes do ano pasado constituíronse 37.870 hipotecas sobre fincas rústicas e urbanas (dentro destas últimas inclúense as vivendas), cifra que supón un aumento do 13,9% respecto de xaneiro de 2016.

O capital dos créditos hipotecarios concedidos repuntou un 14,4% respecto ao mesmo mes de 2016, ata os 5.068 millóns de euros, en tanto que o importe medio das hipotecas constituídas sobre o total de fincas ascendeu a 133.846 euros, un 0,4% máis que en xaneiro de 2016.

O tipo de interese medio para o total de fincas situouse no 3,38% en xaneiro, cun prazo medio de 22 anos. Para as hipotecas de tipo variable, que representan o 65,5% do total, o tipo de interese medio foi do 3,36%, mentres que se situou no 3,42% para as de tipo fixo.

CAMBIOS NAS CONDICIÓNS

En canto ás hipotecas con cambios rexistrais, en xaneiro sumaron 10.595, un 20,7% menos que no mesmo mes de 2016. En vivendas, o número de hipotecas que modifican as súas condicións diminuíu un 26,6%.

Atendendo á clase de cambio nas condicións, en xaneiro producíronse 8.925 novaciones (ou modificacións producidas coa mesma entidade financeira), cun descenso interanual do 15,6%.

O número de operacións que cambiaron de entidade (subrogacións ao acredor) baixou un 42,9%, mentres que o número de hipotecas nas que cambiou o titular do ben hipotecado (subrogacións ao debedor) descendeu un 27,3%.

Das 10.595 hipotecas que cambiaron as súas condicións en xaneiro, o 40,6% debéronse a modificacións nos tipos de interese. Despois do cambio de condicións, a porcentaxe de hipotecas a interese fixo aumentou do 11,9% ao 12,2% e o de hipotecas a interese variable caeu do 87,1% ao 87%.

O Euribor é o tipo ao que se referencian a maioría das hipotecas a tipo variable. Tras a modificación de condicións, o interese medio dos préstamos nas hipotecas a tipo fixo reduciuse 1,4 puntos e o das hipotecas a tipo variable, 1,5 puntos.