O Rasca '7 e Media' da ONCE deixa un premio de 7.500 euros en Ferrol

O Rasca '7 e Media' da ONCE deixou o seu premio maior, 7.500 euros, na localidade coruñesa de Ferrol, por un boleto no que gastou un euro o gañador.

A axente vendedora da ONCE María Cristina Pita Saavedra é quen vendeu o boleto do Rasca premiado con 7.500 euros no seu quiosco situado no ambulatorio da Praza de España de Ferrol.

Para xogar a '7 e Media' hai que rascar a área de xogo que está composta por tres zonas independentes, 'Banca' representada por dúas figuras, outra chamada 'As túas cartas' con tres figuras; e por último unha zona denominada 'Premio'.

Se a suma das cantidades da zona 'As túas cartas' é superior á suma das cantidades de 'Banca' sen superar sete e media, o boleto estará premiado e gañarase a cantidade expresada na zona 'Premio'.