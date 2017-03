A oficina en España da DEA e a Asociación Renacer de Ribeira, premios Nécora de Ouro 2017

A oficina en España da DEA, a Asociación Renacer de Ribeira (A Coruña) e a Delegación de Arousa de 'Faro de Vigo' son os distinguidos este ano cos Premios Nécora de Ouro 2017.

Así o informou a Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) nun comunicado, que engade que Cáritas Interparroquial de Arousa foi galardoada, pola súa banda, co Premio Siso Bartomé.

Os premios serán entregados no transcurso da gala anual da Fundación Galega contra o Narcotráfico, programada para este venres, 31 de marzo, a partir das 20,30 horas no Auditorio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

A gala contará tamén coa actuación do grupo Los Ibéricos, que interpretará éxitos musicais dos 60 e 70. As entradas para asistir ao evento -gratuítas con invitación- poden retirarse nos establecementos colaboradores.

Pola súa banda, a Obra Social de La Caixa -en acordo coa FGCN- decidiu prolongar a exposición 'Falemos de Drogas' para facela coincidir coa celebración da gala e facilitar así a visita á exposición do público asistente aos actos.

PREMIADOS

Os Premios Nécora son outorgados anualmente polo padroado da Fundación "avaliando as candidaturas propostas, tanto desde o seo da propia entidade como desde os diversos colectivos profesionais e entidades que habitualmente colaboran coa FGCN no combate ao narcotráfico e as drogas", segundo explica a entidade.

Nesta edición o galardoado no apartado de loita contra o narcotráfico é a oficina en España da DEA (Drug Enforcement Administration) "en recoñecemento á importancia estratéxica da colaboración internacional na loita contra o tráfico de drogas", segundo destaca a FGCN.

"No caso da DEA norteamericana, o continuo intercambio de información coas Forzas de Seguridade españolas permitiu desarticular as maiores organizacións de narcotraficantes mantendo unha colaboración cualificada como imprescindible para a loita contra o narcotráfico en Galicia e en España", segundo valora a entidade.

Pola súa banda, na categoría de prevención e asistencia a drogodependentes será distinguida a Asociación antidroga Renacer de Ribeira, "como recoñecemento á exemplar traxectoria da entidade desde a súa fundación en 1990, destacando o seu traballo en sensibilización social e prevención do consumo de drogas, así como os seus labores de axuda a drogodependentes e as súas familias" nesa localidade coruñesa.

No apartado de medios de comunicación, foi premiada a delegación arousá de 'Faro de Vigo', "como recoñecemento aos méritos adquiridos polo diario e os seus profesionais ao longo dunha extensa traxectoria xornalística desde o establecemento da delegación en Arousa en 1994".

Deste xeito, valora a entidade que informa "con interese e preocupación sobre drogas e narcotráfico na comarca, coa dificultade engadida de facelo desde unha das zonas máis sensibles a este problema".

PREMIO SISO BARTOMÉ 2017

Independentemente dos premios nécora, a Fundación concede este ano por vez primeira o Premio Siso Bartomé para recoñecer o meritorio labor desenvolvido por persoas e entidades na loita contra o narcotráfico e as drogodependencias.

Así, a primeira entidade galardoada con este premio é Cáritas Interparroquial de Arousa, "en recoñecemento á extensa e meritoria traxectoria da entidade, os seus voluntarios e directiva nos labores de axuda ás persoas con problemas de drogodependencias e as súas familias, frecuentemente inmersas en situacións de exclusión social".