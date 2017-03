A Xunta destina 34.000 euros ao Colexio de Enxeñaría Técnica para xornadas e cursos sobre seguridade informática

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) destina 34.0000 euros ao Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (Cpetig) para a celebración da VII Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos, así como para levar a cabo cursos entre outras actividades.

No convenio, asinado pola directora da Amtega, Mar Pereira, e polo presidente do Cpetig, Marcos Mata, tamén se contempla como novidade a celebración do I Congreso de Xestión de Proxectos e Software, o #SilverBullet17, que terá lugar en maio.

Segundo informa a Xunta, este acordo tamén inclúe un curso sobre seguridade informática e normativa no que se abordará a auditoría do esquema nacional de seguridade, así como o novo regulamento europeo de protección de datos e riscos, entre outros.

O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia tamén organizará o III Scratch Day, na que escolares entre os 7 e 15 anos poderán programar accións sinxelas e asistir a demostracións de robótica.