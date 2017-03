Detidos un home e unha muller en Vigo por agredirse mutuamente

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home de 49 anos de idade, C.F.M.U., e á súa parella, F.P.M., de 33 anos de idade, por agredirse mutuamente.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na madrugada do martes, cando unha dotación do 092 desprazouse a unha vivenda da Avenida Camelias, alertada porque se estaba producindo unha pelexa. Un home chamou á Policía para denunciar que a súa expareja habíalle agredido e estaba a romper cousas no domicilio.

O home presentaba golpes na cabeza, arañazos nas extremidades e rotura dunha prótese de dentadura. Así mesmo, o interior da vivenda estaba revolto e con mobles tirados polo chan.

A muller, pola súa banda, recoñeceu a agresión e, no momento en que soubo que o home a ía a denunciar, ameazou con matalo. A muller explicou aos axentes que a vivenda era súa, e que a súa exparella a agredira, tirándoa ao chan e propinándolle patadas. Por estes feitos, ambos foron detidos.