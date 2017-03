Triángulo de Amor Bizarro triunfan nos Premios MIN da Música Independente 2017

Este mércores entregáronse no Teatro Novo Apolo de Madrid os IX Premios MIN da Música Independente, nunha gala presentada por Zahara e que estivo infestada de sorpresas, actuacións e, sobre todo, moita música.

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO | Fonte: Europa Press

O galegos Triángulo de Amor Bizarro foron os protagonistas, conseguindo catro do sete trofeos aos que estaban nomeados, incluíndo o Premio Flooxer ao Álbum do Ano e o Premio Radio 3 ao Mellor Artista. Kase.O se fixo con dous premios.

O Premio Altafonte ao Mellor Artista Emerxente foi para a recentemente falecida Gata Cattana, mentres que o Premio Fundación SGAE á Canción do Ano foi para 'Ben por ti' de Viva Suecia, e o Mellor Álbum de Pop foi para 'Choiva e tronos' de The New Raemon & McEnroe.

O Premio Gibson ao Mellor Álbum de Rock foi tamén para Triángulo de Amor Bizarro. Ademais, Mellor Álbum de Músicas do Mundo (Anaut por 'Times Goes On'), Mellor Álbum de Jazz (Zenet por 'Se Sucede, Convén'), Mellor Álbum de Hip Hop e Músicas Urbanas (Kase.Ou por 'O Círculo'), Mellor Álbum de Flamenco (Jorge Pardo por 'Djinn Metaflamenco') e Mellor Gravación de Electrónica (O Gincho por 'Hiperasia').

Outras categorías foron Mellor Álbum de Música Clásica (Natalia Ensemble por 'Mahler V'), Mellor Álbum en Catalán (Joan Colomo por 'Sistema'), Premio Etxepare ao Mellor Álbum en Euskera (Nena Coyote eta Mozo Tornado por 'Eate'), Mellor Álbum en Galego (Eladio e Os Seres Queridos por 'Cantares') e Premio Sol Música ao Mellor Videoclip (As Bistecs por 'Señoras Ben').

Tamén se entregaron o Premio ticketea ao Mellor Directo (para Belako), Premio SAE Institute á Mellor Produción (Carlos Hernández por 'Viva Sumeria', de Triángulo de Amor Bizarro), Mellor Deseño Gráfico (Jordi Santos por 'Sacro Corazón' da Habitación Vermella) e Mellor Fotografía Promocional (Gustaff Choos pola fotografía de Kase.Ou).

A guinda á velada puxérona o Premio Spotify ao Mellor Artista Internacional, que foi para Nick Cave & The Bad Seeds, e o Premio Honorífico Mario Pacheco, que foi para Paloma Chamorro.