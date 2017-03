A ministra de Sanidade, Dolors Montserrat, reiterou a súa disposición a "escoitar, dialogar e acordar" con todos os grupos parlamentario para poder conseguir un Pacto de Estado pola Sanidade, "porque a Sanidade é patrimonio de todos".

Dolors Montserrat no Congreso | Fonte: Europa Press

Nestes termos respondeu a unha pregunta da deputada popular María Teresa Angulo Romeu, no Pleno do Congreso, respecto de como valora o Goberno a vontade de alcanzar un Pacto de Estado pola Sanidade.

A ministra lembrou, unha vez mais, que España ten un dos mellores sistemas de saúde do mundo. "Isto é grazas ao esforzo dos últimos 40 anos, de todas as Administracións, de todos os profesionais, de todos os pacientes deste gran Sistema Nacional de Sanidade (SNS), que é patrimonio de todos".

Así, engadiu, que o principal obxectivo do Goberno é continuar preservando o SNS ante os retos que hai diante". E, para iso, engadiu que hai que "ser capaz de traballar todos xuntos para a preservación do sistema".

O PP PIDE QUE SE GARANTAN Os "ALICERCES" DO SNS

A deputada popular lembraba á ministra que os poderes públicos ten a obrigación de ofrecer á poboación os medios necesarios para manter a súa saúde, tendo en conta que "os españois fixeron da sanidade uno de alicerces básicos do Estado de benestar. No entanto, lembrou que a Sanidade non é "inmune" aos desafíos demográficos e económicos.

De cara a futuro, Angulo Romeu convidou ás forzas políticas e ao ministerio de Sanidade a "analizar os problemas" para "atopar solucións", porque "é o que esperan os cidadáns" dos representante políticos, aos que pide abandonen os partidismos e, xuntos, colaboren por un Pacto de Estado pola Sanidade acordado que "garanta os alicerces básicos do Sistema Nacional de Saúde e prepáreo para responder os retos presentes e futuro, facéndoo sustentable e viable".