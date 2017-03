Abanca, entre as entidades que xestionarán as contas bancarias da Xunta de Andalucía

A Consellería de Facenda e Administración Pública da Comunidade andaluza publicou no Perfil do Contratante a adxudicación das súas contas que permitirá máis control sobre os pagos e máis transparencia sobre os movementos bancarios, de forma que BBVA, CaixaBank, Santander, Abanca e Banco Mare Nostrum (BMN) xestionarán as contas bancarias da Xunta de Andalucía.

O pasado mes de febreiro, a Consellería de Facenda e Administración Pública publicaba no Boletín Oficial da Xunta de Andalucía (BOJA) a licitación do contrato privado para a xestión das súas contas, que suporá a redución de 600 a dez contas bancarias, o cal permitirá "máis control sobre os pagos e máis transparencia sobre os movementos bancarios", e ademais axudará a cumprir os prazos de pagos aos provedores.

Segundo indicaron a Europa Press fontes da Consellería, con esta adxudicación, a Xunta "logra un beneficio de cinco millóns de euros coa adxudicación das súas contas bancarias, que ademais cubrirá a garantía de pago en 20 días".

As fontes precisaron que BBVA xestionará as nóminas de saúde e educación, CaixaBank o resto de nóminas e universidades, Santander o pago a corporacións locais, Abanca os pagos ao Tesouro Público, e Banco Mare Nostrum (BMN) o resto de pagos.

Este cinco entidades xestionarán un volume de pagos anuais de máis de 31.000 millóns, segundo precisaron as fontes.

Con esta nova licitación das súas contas, a Xunta "logra unha retribución vantaxosa nos seus saldos cunha estimación de cinco millóns de beneficio, cobre a garantía de pago en 20 días para os provedores da administración autonómica en sectores prioritarios e elimina calquera tipo de comisión".

Desta forma, as retribucións dos saldos nas contas e o custo das pólizas a curto arroxan un beneficio neto para a Xunta con esta licitación de cinco millóns de euros.

Coa reordenación da Tesouraría a Xunta "avanza no seu proxecto de contas transparentes que estará plenamente operativo en 2017".

A LICITACIÓN

Segundo publicaba en febreiro o BOJA, a adxudicación das contas xerais para a xestión dos pagos da Tesouraría Xeral da Xunta de Andalucía dividiuse en seis lotes e o contrato será por dous anos, con posibilidade de prórroga por outros dous anos máis.

Coa reorganización da tesouraría, a Xunta pasará de traballar con 17 entidades financeiras a traballar con seis entidades como máximo --finalmente cinco--, e de ter ao comezo deste proceso máis de 600 contas abertas para pagos das consellerías e axencias administrativas, a ter só dez contas bancarias.

O atractivo para as entidades financeiras está en xestionar un volume de pagos anuais de máis de 31.000 millóns.

A Consellería explicaba entón que en dous meses adxudicaríase o contrato" e que dous serían os criterios de adxudicación, isto é, o tipo de interese ofrecido polos bancos á Xunta polos saldos nas contas, e o custo da liña de crédito que da cobertura ao Decreto de Garantía de Tempos de Pago, polo que a Xunta paga como máximo en 20 días a sectores prioritarios como educación, saúde, dependencia ou xustiza gratuíta".

Ás entidades que se presentasen ao concurso esixíaselles "un volume de negocio á entidade de polo menos 2.500 millóns no últimos tres anos; estar no Rexistro Oficial de Entidades do Banco de España con polo menos unha antigüidade de cinco anos".

Ademais, as entidades non poderán cobrar ningunha comisión por xestión ou administración das contas.

Ademais, a licitación inclúe cláusulas sociais e ambientais, como, por exemplo, as cláusulas relativas a traballadores con discapacidade, promoción da igualdade entre mulleres e homes ou normas de garantía da calidade e de xestión ambiental.

O obxectivo desta redución do número de contas é "lograr un aínda un maior control sobre os pagos e máis transparencia sobre os movementos bancarios". Ademais, ao agrupar saldos en 10 contas bancarias "mellórase o rendemento deses saldos", destacaba entón a Consellería.