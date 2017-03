A Xunta estudará mellorar o saneamento no núcleo de Morgade, en Xinzo de Limia

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, mantivo este mércores unha reunión de traballo co alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, ao que lle trasladou que Augas de Galicia analizará a posibilidade de executar un bombeo e unha mellora do saneamento do núcleo de Morgade.

O encontro, segundo indicou a Xunta nun comunicado, serviu para analizar a situación do saneamento e do abastecemento deste concello da provincia de Ourense e, no, o alcalde pediu a participación de Augas de Galicia nun proxecto que consiste en derivar as augas residuais que se xeran neste núcleo para o seu tratamento.

A conselleira de Medio Ambiente indicoulle que Augas de Galicia analizará as súas posibilidades de colaboración, tal e como fai "con todas as demandas" para a posta en marcha de actuacións que melloren as infraestruturas hidráulicas dos concellos e que, en definitiva, permitan mellorar a calidade das augas, así como a prestación deste servizo aos galegos.