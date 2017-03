Ryanair inaugurou este mércores a súa nova ruta entre Vigo e Edimburgo, aberta no marco do concurso de promoción turística con aerolíneas lanzado polo Concello de Vigo, polo que este ano a compañía tamén puxo en marcha a conexión con Milán, e o pasado ano con Barcelona, Bolonia e Dublín.

Bautismo Ryanair Edimburgo en Vigo | Fonte: Europa Press

Este mércores celebrouse no aeroporto de Peinador a tradición aeronáutica de 'bautizar' o avión do voo inaugural, tras o que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o sales and mercadotecnia manager para España de Ryanair, José Espartero, entre outras personalidades, cortaron unha torta na que se podía ver un avión e un mapa cos destinos que cobre Ryanair desde Vigo.

A nova ruta a Edimburgo, do mesmo xeito que no resto de destinos internacionais, terá dúas frecuencias semanais e operará durante os meses de verán, concretamente ata o próximo mes de outubro. Pola súa banda, a conexión de Barcelona permanece con periodicidade diaria.

Espartero destacou que as rutas xa abertas desde Vigo son "un éxito" e rexistran "unha ocupación moi alta", de "practicamente o 100%". Así, indicou que no avión bautizado procedente de Edimburgo, encheu 185 das súas 189 prazas; e outro que tamén este mércores despegou de Vigo cara a Milán, encheu 175 de 189 asentos.

Caballero recoñeceu "o esforzo" de Ryanair e referendou a vontade do concello olívico de manter "esta alianza" para "que Vigo teña os voos que sempre debeu ter" e continúe co nivel de pasaxeiros e capacidade de servizo "que --quería-- ter". "Demóstrase que cando desde Vigo saen avións, a xente voa desde Vigo", rematou.

RUTA A MADRID

Durante o acto, o portavoz de Ryanair tamén avanzou que nas próximas semanas a aerolínea anunciará a súa programación de inverno, aínda que descartou anticipar datos xa que "non está pechada". Así as cousas, incidiu en que teñen "que ver moitas opcións" e "estudar moitas posibilidades".

Neste marco, acerca da ruta entre Vigo e Madrid comentou que "de momento é demasiado temperán para adiantar" nada, aínda que manifestou que "está sobre a mesa para estudalo". "Xa avanzamos e a nosa vontade é negocialo", apuntou Caballero a continuación, ante o que Espartero coincidiu en que a ocupación que hai en Vigo failles ser "positivos" ante a posible ruta.