A Autoridade Portuaria de Ferrol autoriza a MacAndrews S.A.U. como novo consignatario de buques no porto

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, celebrado este mércores, aprobou a autorización á empresa MacAndrews S.A.U. para a prestación do servizo comercial de consignación de buques.

MacAndrews, novo consignatario de buques do Porto de Ferrol | Fonte: Europa Press

Esta naviera escocesa, segundo informa a entidade portuaria, ofrece porta a porta soluciones de transporte por mar, ferrocarril, estrada e barcazas a todos os destinos europeos que unen España e Portugal co Reino Unido, Irlanda, Francia, Holanda, Escandinavia, Polonia, países bálticos e Rusia.

"O que lle permitiu converterse nunha das navieras de colectores de referencia en tráficos intraeuropeos, ofrecendo aos seus clientes unha alternativa de transporte europeo multimodal", segundo destaca a entidade portuaria ferrolá.

MacAndrews S.A.U. como parte do grupo naviero CGM CMA, grupo mundial líder no envío de mercadorías, posúe unha das frotas máis grandes e con colectores refrigerados e a temperatura ambiente.

Ademais, o Consello de Administración aprobou adxudicar o concurso público para a "xestión e explotación da lonxa de peixe e marisco de Ferrol" á Confraría de pescadores e mariscadores de Ferrol, única ofertante que se presentou ao concurso convocado en setembro do 2016.

Tras emendar a demanda de información requirida, a Comisión Técnica outorgoulle unha puntación de 70 sobre 100 puntos, segundo se recolle no informe emitido, polo que a calidade técnica da proposta presentada é suficiente para a adxudicación do concurso. O edificio da nova lonxa está operativo desde o pasado mes de setembro.

OUTRAS AUTORIZACIÓNS

Tamén se autorizaron dúas prórrogas para a finalización de obras. A Forestal da Atlántico S.A. para a execución da 'Reforma e mellora das instalacións da planta de xestión de residuos MARPOL' e a 'Instalación de novas tubaxes e sistemas de conexión a buques e ampliación da capacidade de bombeo', melloras comprometidas como condición para a ampliación do prazo concesional.

E a Eirobra A Mariña S.L. para a conexión das instalacións á rede xeral de abastecemento de auga no 'Hotel e cafetaría faro Illa Pancha'.

Tamén na orde do deuse conta do nomeamento do novo conselleiro do Consello de Navegación e Porto do Porto e Ría de Ferrol, Domingo Pouse Edrera, que substitúe a José Manuel Fernández Grandal como representante de Capitanía Marítima.