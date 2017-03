Investigado un veciño de Ribeira (A Coruña) por un delito de falsificación no rexistro de embarcacións

Efectivos do Servizo Marítimo da Garda Civil procederon o martes á investigación dun veciño de Ribeira (A Coruña) pola súa presunta implicación nun delito de falsificación no rexistro de embarcacións.

Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, en colaboración co Servizo de Gardacostas de Galicia procedeuse a establecer un servizo de control de pesca do ourizo na localidade de Aguiño, en Ribeira, no que se detectou unha embarcación que realizaba un transvasamento de tripulantes e capturas a unha segunda embarcación fondeada.

A segunda embarcación, ao ser sometida a inspección en terra cando trataba de evitar o control de capturas, constatouse, segundo engaden as mesmas fontes, que carecía da autorización para pescar ourizo e que os datos que figuran no folio e no nome non corresponden cos reais.

Por este motivo, o propietario é investigado por un delito de falsificación da identidade dunha embarcación e as dilixencias practicadas foron remitidas ao xulgado de Instrución de garda de Ribeira.

Ambas as embarcacións inspeccionadas foron denunciadas administrativamente por varias infraccións entre as que destaca o exceso de capturas, levar instalados motores cunha potencia superior á autorizada e por irregularidades na tripulación.

Deste xeito, procedeuse á aprehensión de 61 quilos de ourizo, que foron entregados ao servizo de vixilancia da confraría para a súa sementeira e as embarcacións, que foron trasladadas polo Servizo de Gardacostas ata o depósito habilitado pola Xunta.