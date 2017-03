Cardioloxía do CHUF recibe o premio á súa plataforma formativa para crear pacientes expertos

Profesionais de Cardioloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Xerencia sanitaria de Ferrol recibiron o premio ao seu proxecto 'As TIC como nexo multidisciplinar entre o médico de Atención Primaria, o cardiólogo e o paciente experto'.

Segundo informa a Xerencia ferrolá, este galardón foi concedido polo Colexio oficial de Médicos da Coruña e concrétase na elaboración dunha plataforma web para a formación cardiológica, que permite ofrecer materiais específicos, vídeos e exames "que transforman a un paciente crónico nun paciente experto e proactivo".

Este espazo, segundo indican as mesmas fontes, será posible grazas á colaboración do Servizo de Cardioloxía do CHUF cos profesionais dos centros de saúde e da Asociación Amicor (Amigos do Corazón) de Narón.

"É un proxecto único en Galicia, que supón a colaboración entre os profesionais do hospital e do centro de saúde; e que aposta por involucrar ao paciente na súa enfermidade cun modelo de aprendizaxe de igual a igual, xa que demostra que implicar ao paciente na súa enfermidade ten un efecto beneficioso", segundo explicou o especialista en Cardioloxía do CHUS Emiliano Fernández-Obanza Windscheid.