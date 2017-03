Identifican a un mozo que se fixo pasar por médico no Hospital Álvaro Cunqueiro

Axentes do Corpo Nacional de Policía identificaron a un mozo de 24 anos que o pasado venres supostamente se fixo pasar por estudante do MIR no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde falou cunha paciente e un médico.

Tal e como informou a Policía Nacional, os feitos ocorreron sobre as 23,30 horas do venres, cando un médico viu a un mozo cunha bata branca falando cunha paciente sentada na sala de espera.

A doutora preguntou ao mozo que facía alí, ao que el respondeu que estaba en prácticas en Pontevedra e esa noite enviáranlle a traballar ao hospital vigués. No entanto, ao advertir incoherencias nas súas palabras, o médico informou do sucedido ao xefe de garda.

Acto seguido, regresaron ao lugar pero o mozo xa non estaba, aínda que o localizaron nas cámaras de seguridade. Por todo iso, este luns presentaron unha denuncia, por mor da cal foi identificado o mozo.

Aínda que fontes policiais indicaron que os feitos non supoñen un ilícito penal, as dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Instrución número tres de Vigo, en funcións de garda.