Feijóo avanza que este ano empezará a tramitación dunha nova lei de ordenación do territorio en Galicia

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que neste ano empezará a tramitación dunha nova Lei de ordenación do territorio e, a mediados do próximo exercicio, o Executivo autonómico aprobará o Plan básico autonómico, que identificará os 33.000 núcleos de poboación de Galicia e as súas afeccións sectoriais.

Feijóo, Beatriz Mato e Alfredo García nas xornadas de urbanismo | Fonte: Europa Press

Na inauguración da xornada sobre o regulamento da lei do chan que tivo lugar en Santiago, ante arquitectos e técnicos de urbanismo, o presidente galego salientou que o novo marco normativo galego sobre urbanismo elaborouse pensando, "por primeira vez", nos profesionais que o teñen que aplicar.

De feito, apelou á súa responsabilidade para construír unha Galicia "máis ordenada" que poidan herdar "os fillos e netos", tras recoñecer que poida que, no pasado, gobernos e lexisladores en primeiro termo, e tamén outros actores implicados, "non estivesen á altura".

O xefe do Executivo subliñou que se trata duns textos legais "comprensibles, de fácil consulta e integrados". "Comprensibles porque o regulamento clarifica a interpretación da lei", afirmou, subliñando que sobre este principio fíxanse definicións homoxéneas de conceptos urbanísticos para todos os concellos e incorpóranse fichas técnicas que facilitan a aplicación da lei.

"De fácil consulta", aclarou Feijóo, porque o regulamento mantén a estrutura da lei e fai que o marco normativo estea nun único documento.

"E integrados porque, por primeira vez, unifícanse todas as normas que antes estaban dispersas en tres diferentes documentos, algúns de case 40 anos de antigüidade: os regulamentos de xestión urbanística, de plan urbanístico e de disciplina urbanística", abundou.

94 CONCELLOS CON PXOM ACTUALIZADO

Do mesmo xeito, Feijóo lembrou que o proceso de elaboración da lei do chan e do seu regulamento foi "transparente e participativo, xa que se aceptaron oito de cada dez alegacións á lei e de seis de cada dez alegacións ao regulamento".

E é que, fronte ao "cálculo electoral puro", reivindicou os avances dados en lexislación "pensando nunha Galicia mellor, máis ordenada e economicamente máis potente". Non en balde, cargou contra a concepción do urbanismo como vía de "enriquecemento" e garantiu que, para o seu Goberno, non hai "outros intereses" que o de preservar unha comunidade "máis ordenada".

Ao tempo, reivindicou que Galicia pasou de ter, en 2009, 33 concellos cun plan de ordenación municipal (PXOM) actualizado, a 94 na actualidade, e sinalou novos desafíos. Por exemplo, ratificou que, a mediados de 2018, a Xunta aprobará o Plan básico autonómico que identificará os 33.000 núcleos de poboación de Galicia e as súas afeccións sectoriais.

"E en 2019, empezaremos a elaborar os plans básicos municipais, que acabarán coa idea de que o ordenamento urbanístico é algo que só está ao alcance de concellos grandes", afirmou, precisando que estes documentos facilitarán aos 49 municipios de menos de 5.000 habitantes un plan urbanístico común.

UNHA NOVA LEI DE ORDENACIÓN

Baixo a concepción dun urbanismo como peza dun conxunto de máis calado, Feijóo subliñou que, en colaboración co Colexio de Arquitectos, nos próximos meses elaborarase un protocolo de aplicación da 'Guía de cores e materiais'; e daráselle luz verde definitiva ás directrices da paisaxe.

Tamén se mellorará a produción cartográfica cun rexistro, unha cartoteca e un plan que coordine todas as actividades da área; e este ano empezarase a tramitación dunha nova lei de ordenación do territorio que substituirá á anterior, tras 22 anos en vigor.

Por último, e baseándose no Plan básico autonómico, nesta lexislatura aprobaranse os plans territoriais integrados, que "borrarán a concepción de que no ámbito urbanístico os límites municipais son barreiras infranqueables".

XORNADAS CÍCLICAS

A encargada de abrir as xornadas foi a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, quen acompañou a Feijóo e a outros dirixentes, como o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, quen resaltou a "preocupación" dos concellos polas cuestións urbanísticas.

Neste punto, García destacou o traballo "en colaboración" realizado coa consellería do ramo para dar lugar a este regulamento e pola unificación da normativa urbanística, nun escenario no que "un exceso de leis ou regulación" pode dificultar a súa aplicación no día a día.

Agora, remarcou que son os arquitectos e a profesionais da área os que no seu traballo ven obrigados a enfrontarse, no ámbito local, a casos concretos, e a dar unha interpretación ao regulamento que, posteriormente, ás veces confronta cos ditames dos servizos xurídicos.

Neste sentido, resaltou a importancia de xornadas como a que este mércores tivo lugar na Cidade da Cultura e apostou porque teñan "un carácter cíclico". "Os profesionais teñen agora os problemas cos que se atoparon en catro meses en vigor, pero dentro dun ano haberá outros novos", augurou.

Respecto diso, tamén avogou por crear "un foro presencial ou ben por internet", aproveitando as novas tecnoloxías, para que os profesionais poidan estar en contacto e intercambiar pareceres ante problemáticas comúns.