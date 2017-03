O presidente de Monbus, Raúl López, celebrou as decisións do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) e do Tribunal Supremo de rexeitar investigar ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o vicepresidente, Alfonso Rueda, o eurodeputado socialista José Blanco e o senador José Manuel Barreiro (PP), entre outros, por ser receptores de agasallos do Nadal (botellas de viño) da empresa.

En declaracións a Europa Press, Raúl López remarcou que as resolucións xudiciais que se deron a coñecer estes días e nas que se declara o arquivo das actuacións ao non ver delito atenden a "criterios de xustiza e de sentido común".

A instrutora da 'Operación Cóndor', Pilar de Lara, pretendía dilucidar se o agasallo de botellas de viño en Nadal podería estar ligado a un suposto de suborno. Por iso, emitiu aos altos tribunais galego e estatal exposicións razoadas sobre os obsequios recibidos por varios dirixentes.

Pola súa banda, tras os fallos xudiciais, López lembrou que, no seu día, xa enmarcou dentro de "o habitual en Nadal" os "detalles" que a empresa enviaba nestas datas e que "eran obsequios que nunca superaron os límites do que se entende como pura cortesía".

ESPERA QUE A AUDIENCIA DE LUGO PRONÚNCIESE NA

Nesta liña pronunciáronse, precisamente, os altos tribunais. De feito, no caso de Feijóo e Rueda, o TSXG esgrime que as botellas de viño Veiga Sicilia que recibiron son obsequios "non desacostumbrados" en épocas do Nadal e incide no seu carácter "consumible e perecedoiro".

Tamén alude a que non só eles, senón que "unha pluralidade de persoas", recibiron agasallos deste tipo, e que a súa distribución se fixo "a través de empresas ou servizos de transporte habitualmente utilizadas para envíos ordinarios" e "sen concorrencia algunha da nota de clandestinidade".

Por último, Raúl López afirmou que "Monbus sempre cumpriu e cumprirá coa lei", e espera que a Audiencia Provincial de Lugo, que tamén se atopa pendente de resolver un recurso en relación con obsequios a funcionarios non aforados, siga a liña do Supremo e do TSXG, e arquive a investigación.