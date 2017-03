Fevino celebra a súa décima edición o 3 e 4 de abril con 200 adegas e referentes como o catador de Parker Luís Gutiérrez

Unhas 200 adegas con 1.500 viños acudirán os próximos días 3 e 4 de abril, luns e martes, ao Salón Profesional do Viño de Ferrol (Fevino), nunha cita na que estarán referentes do sector como Luís Gutiérrez, catador de Parker para España.

Presentación da décima edición de Fevino | Fonte: Europa Press

Este mércores presentouse en Santiago este evento bianual que chega á súa décima edición, tras arrincar no ano 2000, e que levará a cabo na sede de Exponav, o Museo da Construción Naval, un edificio patrimonial do século XVIII propiedade da Armada Española.

Neste sentido, o director de Fevino e xerente de Deuva Viños, Fernando Yáñez, sinala que este ano será "especial" ao alcanzar a súa décima edición, polo que espera que "sexa unha auténtica festa" que "marque un antes e un despois".

Así, Yáñez asegura que este salón do viño converteuse en "un referente" no país, que confía "siga evolucionando". Na súa última edición de 2015 chegou a 5.000 profesionais participantes, que agarda iguálense ou superen nesta ocasión. Fevino conta co patrocinio da adega Ponche da Boga e da Xunta.

Nesta edición, os Premios Fevino irán para o catador de Parker Luís Gutiérrez, o adegueiro e enólogo Álvaro Palacios; a adegueira galega de Pazo Señoráns, Marisol Bo; a Guía Michelin para España e Portugal; o Museo Vivanco da Cultura do Viño e a Escola de Hostalaría da Armada.

Pola súa banda, o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presente na rolda de prensa, destacou que Fevino "consolídase" como "un dos salóns de viticultura de referencia de España". Ademais, chamou a atención sobre a importancia en Galicia dun sector con máis de 16.000 viticultores e máis de 400 adegas.

OUTRAS ACTIVIDADES

Así mesmo, Fevino contará con outras actividades como o Famous Wine Festival --forma parte do evento que leva a cabo en Avilés--, no que se poderán degustar en diversos establecementos viños de famosos como Messi, Francis Ford Coppola, José Luís Corda ou The Rolling Stones.

Tamén haberá catro catas maxistrais a cargo de Luís Gutiérrez, Álvaro Palacios, enólogos galegos e dos promotores do Famous Wine Festival.

Aquí, Luís Gutiérrez presentará en primicia o seu libro 'Los nuevos viñadores', que recolle a historia de 14 novas adegas de denominacións de orixe de España.

Ademais, realizarase unha homenaxe aos divulgadores que desde os anos 80 contribuíron á expansión da paixón polo sector vitivinícola. Entre eles, estarán os críticos José Peñín e Andrés Proensa, autores das dúas guías españolas máis recoñecidas que levan o seu nome. Tamén estarán Paz Ibison, Bartolomeu Sánchez, Fernando Gurrucharri, Pilar Montesina, Ignacio de Miguel e Amaya Cervera.