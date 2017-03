Antonia San Juan cancela a súa función na Coruña por problemas de saúde

A función 'Mi lucha' prevista para o 7 de abril no Teatro Colón da Coruña, cancelouse por "motivos de saúde" da artista, segundo informan os responsables do recinto teatral nun comunicado.

Respecto diso, sinala que aquelas persoas que adquirisen as súas entradas para ver o espectáculo poden pedir a devolución do importe polo mesmo canle polo que realizaron a compra.

A produtora do espectáculo, Summum Music, informou da cancelación dos espectáculos programados para este mes de abril polos problemas de saúde da actriz. En concreto, precisan que Antonia San Juan foi recentemente intervida de urxencia e por prescrición médica debe gardar repouso.

DEVOLUCIÓN DO DIÑEIRO

Aquelas persoas que adquirisen entradas para o espectáculo poden pedir a súa devolución, no prazo dun mes, a través do mesma canle de compra: ou ben nos despachos de billetes do Teatro Colón, Praza de Ourense ou a sede Afundación.

Tamén poderán facelo a través do teléfono de Ataquilla no caso de que as adquiriron a través deste portal. O Teatro Colón lamenta tamén os inconvenientes que esta cancelación poida ocasionar e expresa os seus mellores desexos para a actriz Antonia San Juan.