Cumprir prazos e comunicarse en alemán, recomendacións ao comercio galego para ter éxito no país xermano

O cumprimento de prazos na entrega de pedidos e a comunicación en alemán, aínda que sexa un mínimo, son dous das recomendacións para ter éxito que trasladou a Cámara de Comercio xermana para España aos empresarios galegos.

Xornada de oportunidades en Alemaña con Lufthansa | Fonte: Europa Press

O encargado de dar estes consellos foi o director xeral da cámara alemá, Walter von Plettenberg, durante unha xornada organizada polo órgano cameral de Santiago sobre as oportunidades que abre a chegada da compañía aérea Lufthansa ao aeroporto de Lavacolla.

Este representante do sector comercial alemán sinalou que os principais sectores de Alemaña son maquinaria e equipos, automoción e alimentación, entre outros.

Respecto diso, valorou, por exemplo, os viños e os produtos do mar da comunidade galega, e apuntou que o sector 'gourmet' é un dos ámbitos en alza no seu país.

Pero, para triunfar, resaltou que é de vital relevancia a calidade do produto, máis aló dos contactos. A atención e o servizo ao cliente tamén son fundamentais, de acordo cunha enquisa feita hai anos cuxos resultados, no esencial, segundo Von Plettenberg, mantéñense vixentes.

O difícil acceso ás canles de distribución, a imaxe do produto español e a falta de competitividade do prezo son algúns dos obstáculos que identifica este estudo. Con todo, o director xeral da Cámara de Comercio alemá para España indicou que "a marca España xa non é negativa para moitos produtos", e que "vai subindo" nos últimos anos.

Entre as recomendacións ao auditorio conformado por empresarios galegos, engadiu "ser realista", establecer un plan de xestión, preparar "con rigor" a participación en feiras e ter paciencia.

"OCASIÓN ÚNICA"

Para o presidente da Cámara de Comercio santiaguesa, Jesús Asorey, a chegada de Lufthansa é unha "ocasión única" para a internacionalización das compañías da comunidade.

A concelleira de desenvolvemento económico do Concello compostelán, Marta Lois, que participou tamén na inauguración da xornada, mostrou a disposición do Consistorio para traballar xunto á compañía aérea na consolidación das novas rutas, con Frankfurt e con Munich, que implantou na terminal da capital galega.

En representación do Igape (instituto galego de promoción económica), Juan Feijoo celebrou que Santiago se sitúe agora a dúas horas e media de Frankfurt, "e de aí ao resto do mundo".

A este respecto, precisamente, o director xeral de Lufthansa para España e Portugal, Carsten Hoffman, reivindicou a "moi boa oferta" que supoñen os seus voos, cunha rede "moi ampla de conexións" continentais e intercontinentais. A maiores, afirmou ter unha "confianza moi alta" no mercado galego.