Detido en Vigo un mozo que furtou nun hipermercado un móbil valorado nuns 600 euros

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a un mozo de 25 anos de idade, como presunto autor do furto dun teléfono móbil de última xeración, valorado nuns 600 euros, e que subtraera nun hipermercado do barrio de Coia.

Segundo informaron fontes policiais, un dos vixiantes do establecemento puido observar ao sospeitoso, a través dun circuíto interno de videovigilancia, cando este colle un teléfono e, con axuda dunha navalla, logra abrir a carcasa de seguridade. O mozo deixou a carcasa baleira nun andel, e meteuse o teléfono, un Samsung Galaxy S7 no peto da chaqueta.

O vixiante avisou ao 091 e unha patrulla que se atopaba nas proximidades desprazouse ata o hipermercado. Alí puido interceptar ao suposto ladrón, cando abandonaba as instalacións pola saída habilitada para os clientes que non levan compra.

Ao realizarlle un cacheo preventivo, os axentes atoparon entre as súas roupas o teléfono, polo que procederon á súa detención e traslado a Comisaría, onde se comprobou que ten cinco antecedentes policiais. As dilixencias foron postas a disposición do Xulgado de Instrución número 4 de Vigo.