Fruga e Oruga piden ser interlocutores coa Xunta e que haxa eleccións no Consello Agrario

A Federación Rural Galega (Fruga) e a Organización Rural Galega (Oruga) reuníronse este mércores con grupos parlamentarios para trasladarlles a súa "preocupación" pola imposibilidade de ser interlocutores coa Xunta de Galicia.

Así, estas organizacións denuncian que desde 2002 leva sen haber eleccións no campo galego, cando se convocaron comicios ás xa extintas cámaras agrarias.

Por iso, demandan que se celebren eleccións ao Consello Agrario Galego --que supuxo a desaparición das cámaras agrarias-- co fin de que poida haber representación de todas as organizacións agrarias existentes, tras 15 anos nos que houbo "cambios importantes" no campo galego.

Así o expuxeron o coordinador de Fruga, Manuel Dacal, e o presidente de Oruga, Tomás Díaz, tras reunirse este mércores con representantes de PPdeG, En Marea e BNG --co PSdeG están pendentes por pechar data--, así como diversos membros de ambas as organizacións.

Respecto diso, quéixanse do "status quo" existente na representación de organizacións agrarias, que achacan a "un sindicalismo vertical" e pregúntanse "que intereses ten a Xunta para non convocar eleccións". "Téñennos na clandestinidade", lamentaron Fruga e Oruga.

CARTA Á CONSELLEIRA E INICIATIVA PARLAMENTARIA

As súas reivindicacións xa foron trasladadas por carta o pasado 27 de febreiro á conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, para abordar este asunto, pero non obtiveron resposta.

En declaracións aos medios tras a reunión, os deputados de En Marea e BNG, Manuel Lago e Xosé Luís Rivas, Mini, mostráronse a favor da reivindicación destas organizacións, e mostraron a súa intención de buscar un acordo parlamentario para darlle respaldo.