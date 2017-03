O Bispado de Lugo ve "adecuada" a "solución" do cambio dun cura que levaba varias parroquias de Friol e Guitiriz e considera que "ceder" ante as presións de veciños sería "atentar contra o principio de igualdade".

Así o manifestou, a preguntas dos medios nunha comparecencia en Lugo o vigairo maior da diocese, Mario Vázquez, quen explicou que "ceder neste caso ante o que se pide sería atentar contra o principio de igualdade e a xusta redistribución do clero na diocese".

Neste sentido, defendeu que a solución buscada para Friol era adecuada "despois de pensalo moito" e tras "escoitar ás distintas institucións da diocese". Por iso, considera que acceder á petición dos veciños suporía "concederlles un privilexio a algúns grupos que non son a maioría dos fieis lle católicos practicantes".

Respecto diso, apuntou a "algúns grupos que non practican e que pertencen a algunhas organizacións políticas" e que, segundo sostivo Vázquez, "están a exercer presión que é inadecuada".

"O pobo foi escoitado, escoitámolo de distintas formas", explicou, para matizar que escoitar sirve "para dialogar" e "chegar a acordos", pero "non para aceptar privilexios que queren algúns grupos", como "quedar cun sacerdote para sempre".

Respecto diso, o vigairo maior aclarou que "o sacerdote non é un funcionario, non é un contratado" e subliñou que "as parroquias non son propietarias do sacerdote".

Deste xeito, incidiu en que "é unha vocación, un don de deus" e que a Igrexa "en representación das comunidades cristiás envía despois dun discernimiento" co consello episcopal e con representantes do clero.

"ONDE HAI MÁIS NECESIDADE"

Por iso, defendeu que o bispo envía un sacerdote "onde se considera que hai máis necesidade", xa que este "é un misioneiro e ten que ir alí onde máis necesidades hai".

Sobre o caso concreto de Friol, lembrou que "foi un nomeamento que se fixo con outros moitos" e co resto "non houbo ningún problema". "Este caso foi especial, no que se meteron dalgún modo autoridades civís, sen entender relaciónelas Igrexa-Estado, faltando á independencia de cada institución", lamentou.

Ademais, destacou que neste caso "moitas cousas sacáronse de couzón" e recoñeceu que "doe" que se siga insistindo nesta situación "porque se está facendo moito daño ás comunidades cristiás, que o están pasando moi mal". "Están a dividirse e para nós é o máis grave", concluíu.