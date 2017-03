Abanca presenta unha mostra sobre Urbano Lugrís tras restaurar o seu mural 'Vista da Coruña 1669'

Abanca exhibirá desde este venres, na sede de Afundación, a mostra 'Lugrís, paredes soñadas' sobre o artista galego tras restaurar a pintura mural 'Vista da Coruña 1669', que tamén poderá ser visitado na sede da entidade desde ese día. Tras o seu paso pola cidade herculina, a exposición presentarase, a partir de setembro, en Vigo.

Exposición de Abanca | Fonte: Europa Press

Trátase da primeira mostra que se organiza especificamente sobre o traballo do pintor galego como muralista. A súa apertura ao público coincide co fin dos traballos de restauración da pintura mural, que quedará exposta ao público permanentemente no acceso á sede do banco na cidade pola rúa Olmos.

O vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; o director xeral de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación, Miguel Ángel Escotet; o comisario da exposición, Rubén Ventureira, e Carmen Jiménez, directora técnica de Arteca -a empresa encargada da restauración do mural- presentaron a mostra e os traballos levados a cabo para a restauración desta obra de Lugrís.

O pasado mes de novembro, a entidade iniciou o traslado do mural 'Vista da Coruña 1669' desde a cafetaría Vecchio, na rúa Real, ata a entrada da oficina principal do banco pola rúa Olmos. Para o traslado, o mural dividiuse en sete pezas baixo a supervisión da Dirección Xeral de Patrimonio, segundo lembrou a directora técnica de Arteca.

"DETERIORACIÓN" DO MURAL

Tamén explicou que a obra presentaba unha situación de "debilidade estrutural", ademais de problemas de "deterioración" polos retoques que se fixeron cando se atopaba no local. "Dunha maneira pouca correcta", apuntou.

Ademais, sinalou que, durante os traballos de restauración, "tentouse recuperar integramente" a imaxe do mural feito por Lugrís.

O vicepresidente de Abanca destacou, tanto este traballo de restauración como a exposición que se inaugurará este xoves e abrirase ao público o venres, como unha forma de "pór en valor" a figura deste artista, nacido na Coruña e falecido en Vigo, cidades onde estará a mostra.

CONSERVAR O PATRIMONIO

Na mesma liña, insistiu no obxectivo da entidade de "conservar e difundir o patrimonio artístico de Galicia". Particularmente, destacou os traballos de restauración do mural, do que dixo que a cidade herculina "sente como propio". "Asumimos o risco do custo e a responsabilidade", expuxo tamén.

Escotet, que remarcou a "necesidade real de rescatar" este mural, aludiu tamén á exposición sobre a obra do artista. Dela, dixo que ofrece unha "visión moi completa da súa faceta como muralista".

Das 107 obras expostas, indicou que unha parte son de Abanca e de Afundación e outras foron prestadas por particulares. En canto á colección da entidade, lembrou que, desde 2015, está declarada Ben de Interese Cultural (BIC).

Pola súa banda, Miguel Ángel Escotet sinalou que da exposición publicarase tamén un catálogo, que incluirá aspectos da traxectoria do artista. Do mural restaurado, o comisario da mostra lembrou que Lugrís o fixo, inicialmente, para o Banco Hispano-Suízo.

Respecto da exposición, dixo que inclúe obras que "nunca foron expostas". Entre outras, destacou a presenza de 'El Retablo do Descubrimento', ao que o artista consideraba "a súa Capela Sixtina", precisou durante a presentación da mostra.