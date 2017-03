A conselleira do Mar, Rosa Quintana, subliñou que non se debe "entregar ao sector pesqueiro como moeda de cambio" nas negociacións do 'Brexit', e remarcou que, en lugar de quedar "cos brazos cruzados", Galicia ten "que buscar argumentos que permitan mellorar a situación do sector no acceso ás augas dos caladoiros europeos".

Rosa Quintana en Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios antes de protagonizar en Vigo un xantar-coloquio sobre 'O sector marítimo-pesqueiro: propostas no avance da tradición ao futuro', a conselleira lembrou que, en canto coñeceuse a intención de Reino Unido de abandonar Europa, encargouse un informe para analizar as consecuencias e buscar argumentos para defender a Galicia na negociación.

"Non debemos perder posibilidades de pesca polo feito de que Reino Unido se vaia e queira facerse dono único e exclusivo das súas augas", sostivo, a colación do que apuntou que o que ten que facer Galicia é "tentar obter o maior valor nesa ruptura que expón o Reino Unido".

Neste contexto, indicou que aínda que se descoñece como se iniciará a negociación do 'Brexit', que afecta a uns 125 barcos e uns 2.000 traballadores, a Xunta ten que "ter preparados os argumentos, para calquera cousa que poida achegar o Reino Unido, ter a contrarréplica".

"Son eles os que deciden marcharse e, por tanto, non poden saír vencendo nesta negociación", mantivo Quintana, que a pesar de todo mostrouse "optimista" con que o sector pesqueiro galego ten argumentos suficientes "para conseguir melloras substanciais que permitan aumentar as súas posibilidades de pesca e a súa cadea de comercialización".

Finalmente, achega da repartición de cotas, a conselleira avanzou que Galicia vai seguir mantendo a súa postura desde 2009: "Tentar, con argumentos científicos, buscar cada vez un maior incremento de posibilidades de pesca para a frota".

"Desde 2012 incrementamos unha media do 44% nosas posibilidades de pesca e niso temos que seguir traballando", concluíu.