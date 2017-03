Méndez de Vigo debate este xoves cos CC.AA sobre acoso escolar e oposicións docentes

O ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, presidirá este xoves a Conferencia Sectorial de Educación, na que debaterá cos conselleiros do ramo das comunidades autónomas os borradores do Plan de Convivencia Escolar, do Plan de Saúde e oferta de emprego público docente, entre outros temas.

Trátase da segunda vez que nunha mesma semana ministro e responsables autonómicos protagonizan un encontro, xa que o pasado luns participaron no debate monográfico sobre o Pacto Social e Político pola Educación da Comisión Xeral de Comunidades Autónomas do Senado.

O Plan de Convivencia Escolar, do que ata agora só se puxo en marcha o teléfono contra o acoso 900018018, é un dos principais asuntos a tratar. O resto de medidas están á espera de ser activadas tras acordalas coas comunidades autónomas na reunión deste xoves.

O borrador, publicado por Europa Press hai unha semana, establece unha nova figura nos centros educativos para velar pola convivencia e previr e actuar contra o acoso escolar ou 'bullying'. En concreto, o Ministerio de Educación quere que todos os colexios conten cun profesor responsable desta tarefa, ao que se descargará de horas lectivas para o seu novo labor.

Conselleiros e ministro estudarán a proposta do Goberno do Plan Estratéxico de Saúde Escolar, no que expón, entre outras iniciativas, unha nova materia na carreira de Maxisterio e no Máster de Educación Secundaria, baixo o epígrafe 'Promoción e Educación para a Saúde', para que os futuros profesores poidan promocionar hábitos saudables entre o alumnado cando cheguen ás aulas.

Tamén propón dentro deste plan estratéxico que as carreiras de Medicamento e Enfermaría, entre outras da rama de Ciencias da Saúde, integren esta materia nos seus plans de estudo, ou que os centros escolares inclúan este asunto tanto nos seus proxectos educativos como nos seus plans de estudo.

Ademais, prevese que falen das oposicións docentes de face ao decreto lei que o Consello de Ministros vai aprobar ao día seguinte, o venres 31 de marzo, que desvinculará a oferta de emprego público no ámbito educativo dos Orzamentos Xerais do Estado, tal e como demandaron nos últimos meses os sindicatos de ensino e varias comunidades autónomas, que temían que sen PGE, o Goberno impugnase as súas convocatorias.

Recentemente, o ministro dixo que a fórmula máis adecuada para poder ofertar emprego público é a través deste decreto lei que terá que ser convalidado polo Congreso dos Deputados. O obxectivo do Goberno, segundo dixo Méndez de Vigo en varias ocasións, é acabar co elevado número de interinos e rebaixar en tres anos a cifra do 20 ao 8 por cento.