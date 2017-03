Rescatados os tres tripulantes do pesqueiro 'Olisan', afundido a catro millas de Cabo Prior

Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron á primeira hora da tarde deste mércores ao tres tripulantes do pesqueiro 'Olisan', embarcación que se afundiu a catro millas de Cabo Prior (A Coruña).

Salvamento recibiu a alerta tras a activación do sinal de radiobaliza do pesqueiro pasadas ás 14:02 horas, recibida no Centro Nacional de Coordinación. Desde alí mobilizáronse o Helimer 209 e a Salvamar Betelgeuse ademais da pesqueiro 'María Isabel', que se atopaba nas inmediacións.

O helicóptero localizou unha balsa salvavidas á deriva na zona e a Salvamar Betelgeuse puido rescatar aos tripulantes, todos en aparente bo estado.

Tras retirar os obxectos á boia que poderían supor un perigo para a navegación, a Betelgeuse iniciou o seu rumbo cara ao peirao de Oza na Coruña, onde os tres rescatados serán atendidos por unha ambulancia do 061.