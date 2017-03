O xeneral Cebrián apunta Líbano, Iraq ou Mali como posibles misións internacionais da Brilat en 2018

A Brigada de Infantaría Lixeira Aerotransportable (Brilat) Galicia VII, con sede no cuartel de Figueirido (Pontevedra), afrontará "unha ou dúas saídas" en misións internacionais no ano 2018, "probablemente" una en Líbano e outra en Iraq ou Mali, segundo adiantou o recentemente ascendido a xeneral de División e ata agora xefe da Brilat, Luís Cebrián Carbonell.

Nun almorzo informativo o xeneral de División explicou aos xornalistas que "unha vez" conclúan "o período de stand down", neste ano 2017, a Brilat reincorporarase ao ciclo de dispoñibilidade das unidades do Exército de Terra para estes despregamentos no estranxeiro unha vez que finalice o seu compromiso coa OTAN o 31 de decembro deste ano.

"É quizais un pouco prematuro dicilo", apuntou Cebrián Carbonell, pero "o previsible é que no ano 2018 haxa unha ou dúas saídas, seguramente dúas, aos teatros exteriores", aínda que precisou que os destinos non son oficiais, "isto está en discusión aínda", segundo aclarou.

Tras o seu ascenso a xeneral de División, Cebrián cede o mando da Brigada despois de tres anos nos que, entre outros fitos, levou á Brigada Galicia a liderar a primeira forza de despregamento rápido da OTAN da historia, ademais de completar a súa transformación para converterse nunha nova Brigada Operativa Polivalente.

Cebrián resaltou que a partir agora "seguramente" as brigadas que sucedan á Brilat nesta responsabilidade "perfeccionarán" o que eles fixeron. "Os que marcamos a pauta", abundou, para definir como ten que ser esta Brigada dentro da OTAN.

ELOXIOS INTERNACIONAIS

"Foi a Brilat e iso é un fito porque triunfar no mundo internacional é moi complicado e recibir eloxios de exércitos estranxeiros, e máis dun da altísima calidade do británico, non é gratis, non se prodiga", valorou.

Ao facer balance da súa etapa á fronte da Brigada pontevedresa Cebrián tamén fixo fincapé nos despregamentos en Afganistán e Mali, a reordenación dos espazos de instrución na base de Figueirido, ademais de mellorar a relación entre a cidade de Pontevedra e a Brilat.

Finalmente o xeneral de División asegurou que deixa Pontevedra "con moita pena", aínda que confirma que "por suposto" pensa "seguir vindo", xa que a Boa Vila "é unha cidade que che cativa". "A miña familia e eu vivimos na gloria e fixémonos fanáticos", sostivo. "Non se se serei recoñecido como pontevedrés de toda a vida, pero eu o sinto", sentenciou antes de despedirse dos xornalistas.