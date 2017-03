As Cidades Patrimonio da Humanidade e os colexios de aparelladores asinan un convenio de colaboración

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España (GCPH) e os Colexios oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de 14 cidades asinaron este mércores un convenio de colaboración para a "protección integral dos conxuntos históricos españois integrados na lista de Patrimonio da Humanidade".

Os encargados de rubricar este convenio foron a presidenta do GCPH e alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, e o presidente dos Colexios oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Cáceres, Diego Salgas; da Coruña, Carmen Piñeiro Lemus; de Toledo, José Antonio de la Vega García; de Badaxoz (Mérida), Manuel Luís Gómez González; de Cuenca, Laura Segarra Cañamares e de Salamanca, Melchor Izquierdo Matilla, o que supón a implicación de ata 29 entidades diferentes neste acordo.

Neste sentido, a participación de 15 cidades e 14 colexios, sinalou Nevado, "dá a dimensión da importancia deste convenio" o que destacou como "un exemplo de traballo en común e coordinación" co fin de "buscar a colaboración de todos para a protección integral dos conxuntos históricos españois integrados como tales na lista de Patrimonio da Humanidade", ademais da promoción conxunta e a difusión ante as administracións e a sociedade.

Nevado resaltou a relevancia desta colaboración ao tratarse de profesionais do sector da arquitectura e as Cidades Patrimonio nun país como España que ocupa o terceiro posto do mundo en canto a número de monumentos inscritos na lista de Patrimonio Mundial.

Para lograr eses obxectivos, os Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, en colaboración co Consello Xeral desta profesión, porán a disposición do Grupo de Cidades Patrimonio as súas ferramentas nos colexios.

Tamén se poderá dispor das instalacións destas entidades para a realización de actividades, a posibilidade de acoller grupos de estudos ou a creación de ciclos de conferencias enfocadas ao mantemento e conservación dos conxuntos históricos Patrimonio da Humanidade. Outros aspectos que se contemplan son labores de divulgación ou a creación de cadernos de detalles arquitectónicos dos conxuntos.

A presidenta do GCPH agradeceu a predisposición dos Colexios oficiais de Aparelladores e Arquitectos Técnicos para a firma do convenio, o cal "será un avance nas funcións básicas de protección e difusión da nosa riqueza patrimonial co importante aval dun colexio profesional que está máis que adoitado traballar co devandito patrimonio", dixo.

RELACIÓN BENEFICIOSA

Nevado considera que o convenio é "o inicio dunha relación moi beneficiosa para ambas as partes e é unha liña de continuidade no traballo do GCPH de buscar a colaboración con entidades, asociacións ou empresas privadas".

Pola súa banda, o presidente do Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Cáceres, Diego Salgas, incidiu en que a profesión á que representan é moi antiga e estivo pendente da conservación e o mantemento desde sempre porque esa "é a nosa liña".

Tamén destacou a importancia do convenio polas cidades coas que se asina e sinalou que se trata dunha acción exterior "para colaborar e poder achegar cuestións técnicas", incidiu. A preguntas sobre como se traballa na rehabilitación nas Cidades Patrimonio, Salas indicou que sempre hai exceso de celo e "cóidase moito a súa actividade nos centros históricos".

O convenio entrou en vigor no momento da firma e terá vixencia dun ano prorrogable en períodos de igual tempo se non é denunciado polas partes.

As entidades que asinaron este acordo son o Colexio oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Madrid, Ávila, Xaén, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa e Formentera, Badaxoz, Salamanca, Tenerife, A Coruña, Toledo, Tarragona e Segovia.

Pola súa banda, o GCPH intégrano as 15 cidades españolas cuxos centros históricos foron recoñecidos pola Unesco como Patrimonio da Humanidade e que son Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Conca, Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.