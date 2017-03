Sanidade comparte con representantes do servizo de saúde de Croacia información sobre Ianus e proxectos de innovación

O secretario xeral técnico da Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes Losada, e representantes da Subdirección de Sistemas e Tecnloxías da Información realizan varias sesións de traballo coordinadas con representantes do servizo de saúde de Zagreb e do Instituto de Seguridade Social de Croacia para compartir información sobre Ianus e proxectos do Sergas de innovación.

Así o explicou a Consellería de Sanidade nun comunicado de prensa, no que concreta que esta comitiva se desprazou a Galicia para coñecer o funcionamento do proxecto Ianus de historia clínica e receita electrónica do Sergas, o sistema de xestión de citas de Atención Primaria e os proxectos de innovación en tecnoloxías da información e-saude e teleasistencia.

O obxectivo desta visita, segundo destaca Sanidade, céntrase en compartir información destes proxectos e dos produtos de software desenvolvidos polas empresas galegas e españolas para poder realizar proxectos tecnolóxicos similares na rexión croata.

Este encontro, segundo engade a Consellería, enmárcase dentro do programa europeo de Reference Site, que a Comisión Europea ten en marcha para intercambiar información e aplicar o coñecemento doutras áreas.