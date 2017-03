A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, aseverou este mércores que a Xunta está a traballar co Goberno central para dar "unha alternativa" ás familias que están a tentar adoptar en Etiopía e Burundi.

Comparecencia da directora xeral de Familia | Fonte: Europa Press

Díxoo en comisión parlamentaria ao ser preguntada pola deputada do PSdeG Noela Blanco sobre o bloqueo dos expedientes que estaba a xestionar a ONG Addis Galicia, entidade colaboradora de adopción internacional (ECAI) acreditada polo Goberno galego.

Respecto diso, Amparo González deu conta de que Addis Galicia aínda non comunicou o seu peche á Xunta e de que a vontade do Executivo é asumir o labor que ten iniciada a ECAI a través dun protocolo público, como xa se fixo en casos similares no pasado.

Polo momento, tal e como revelou, non recibiu "ningunha comunicación" das autoridades dos mencionados países. O que non concretou a pesar das preguntas da socialista é cando se renovou a autorización a Addis Galicia para manterse como ECAI.

"Unha entidade non creba dun día para outro", evidenciou a deputada ourensá, quen deu por feito que faltou "control" por parte da Xunta tras lamentar que esa ONG "xogou coa ilusión" de formar unha familia de "moitas persoas" en toda España.

ACOLLEMENTOS

Por outra banda, na mesma comisión, Amparo González trasladou á deputada de En Marea Paula Vázquez Verao que ningunha familia perdeu a custodia dos seus fillos en Galicia "por motivos económicos", xa que nunca hai "unha soa causa".

Con todo, indicou que en caso de acollementos temporais de menores dáse "prioridade" a que se faga no seo da propia familia, como proba o feito de que máis da metade dos casos están "con tíos ou avós".

Outros criterios que se teñen en conta, segundo González, son "evitar a separación dos irmáns, favorecer a permanencia dos nenos no seu propio ambiente e fomentar a súa relación coa súa familia biolóxica para así facilitar a reintegración".