O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, recibiu este mércores ao recoñecido especialista internacional en comunicación, Toni Puig, un activo participante no proceso de transformación de Barcelona e creador de conceptos como o de 'marca cidade'.

O especialista declarouse "namorado" de Pontevedra, unha cidade enfocada para a xente e "pensada para as persoas". "Respiras a cidade, notas que a xente a vive", sinalou.

O concello pontevedrés convidou a Toni Puig a participar este mércores nunha masterclass na que o coñecido como 'gurú das cidades' reflexionará sobre o papel fundamental da creatividade no desenvolvemento das urbes.

Toni Puig asegurou que Pontevedra ten que conseguir a súa propia marca ao redor da "ecoloxía e creatividade" e sinalou que a Boa Vila é un claro exemplo de "cidade de futuro", urbes de 80.000 a 100.000 habitantes, nas que "a creatividade ten que ser o motor".

No caso da cidade do Lérez destacou que está "pensada para as persoas", indicando que descubriu "a cidade soñada".

Toni Puig ten unha relevante carreira profesional destacando como asesor de Comunicación do Concello de Barcelona desde finais dos 70, tendo un papel fundamental no proceso de transformación que permitiu á cidade converterse na sede dos Xogos Olímpicos en 1992 e situarse como unha das líderes mundiais en innovación, cultura e desenvolvemento económica e social.

Puig é profesor de Mercadotecnia no Instituto de Dirección e Xestión Pública da ESADE, reputado especialista en xestión cultural e que formou parte do equipo fundador da histórica revista "Ajoblanco".

Colaborador activo con escolas de renovación pedagóxica, foi o creador do departamento para a mocidade do Concello de Barcelona, onde ademais traballa co sector asociativo cívico.

Tamén tivo un rol destacado no Fórum Universal das Culturas de Barcelona e é asesor para creatividade e a innovación do sector administrativo en España e Latinoamérica.

Conferenciante transatlántico, é autor de libros e informes sobre asociacións, fundacións e sobre políticas públicas a escala local.