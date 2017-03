Os trens turísticos de Renfe inician a súa nova tempada en abril, con rutas para peregrinos a Santiago e de termalismo

Os trens turísticos que comercializa Renfe Operadora darán o pistoletazo de saída á tempada 2017 o próximo 22 de abril, para concluír o 11 de novembro, con novos itinerarios.

Farao con con un 19% menos de prazas no segmento de luxo, ata as 2.376, pero con máis saídas e mantendo cifras similares no segmento estándar, 28.000.

O xerente de servizos comerciais de Renfe, Javier Díaz, explicou que reduciron o número de prazas co obxectivo de "axustar" a oferta á demanda e conseguir así, o 100% da ocupación.

Entre as novidades principais para esta tempada, destaca o 'Tren do Peregrino' que xurdiu na tempada 2015 como unha proposta turística específica para a peregrinaxe polo Camiño de Santiago e coa que se pode obter a 'Compostela'. levarán a cabo catro saídas, todas elas durante o mes de agosto.

No devandito traxecto a ruta pasará por poboacións do camiño portugués como Tui, Redondela, Arcade, San Amaro ou Grove, entre outras. Ademais, aqueles que o desexen poderán percorrer etapas do Camiño de Santiago cuxa lonxitude sumada permitirá obter a Compostela ao final da viaxe. Parte de Madrid e ten unha duración de cinco días e catro noites.

Tamén en Galicia, coa colaboración da Xunta de Galicia e o Instituto Ourensán de Desenolvemento Económico, Renfe levará a cabo a oferta da Ruta Ourense Termal, coa que se incorporan as termas de Ourense ao resto de propostas e a Ruta Descubrindo A Coruña, que inclúe un circuíto termal e fará parada nesta cidade e tamén permitirá gozar aos usuarios dun circuíto termal.

A Ruta do Viño Ribeiro-Rías Baixas, a Ruta do Viño Monterrei ou a Ruta dos Xardíns e Pazos Históricos son outros dos itinerarios que se propoñen no programa.

"Estamos a ser capaces de que estas rutas conecten co viaxeiro e que contribúan a falar ben deste país", asegurou o Díaz, en relación á diversa nacionalidade dos usuarios destas rutas. Díaz tamén destacou o servizo de chárter que comercializan desde hai pouco e que ten "moito éxito".

TRANSCANTÁBRICO MANTÉN AS SÚAS DÚAS VERSIÓNS

No caso do Trancantábrico mantén as súas dúas versións Gran Luxo e Clásico que circularán, respectivamente, entre San Sebastían e Santiago de Compostela e entre León e a capital galega, coa Cornixa Cantábrica como pano de fondo. No primeiro a ocupación durante a tempada 206 foi do 95,65% e no segundo caso do 84,21%.

Unha das principais diferenzas entre ambos os traxectos radica na súa duración. Para o Gran Luxo, Renfe ofrece viaxes de oito días e sete noites entre San Sebastían e Santiago de Compostela. En total realizaranse 24 saídas regulares que comezarán o 22 de abril e finalizarán en outubro. O seu prezo alcanza os 4.900 euros por persoa, un 9% máis con respecto á tempada anterior.

Pola súa banda, no Clásico pódese elixir o itinerario completo ou viaxes máis curtas. Os percorridos son: Santiago de Compostela- Santander, ou viceversa (5 días e noites); León- Santander, ou en sentido inverso), de 4 días e 3 noites. En total executaranse 28 saídas entre o 29 de abril e o 21 de outubro a un prezo de 3.500 euros, un 10% máis.

AL ANDALUS

Para un dos produtos máis estelares de Renfe, o Al Andalus, que comezou a súa andaina en 1985, manterá a duración da viaxe durante 2017, 7 días e 6 noites. Nesta tempada o tren circulará ata principios de xuño por terrotorio andaluz, ao que volverá no outono.

Tamén emprende un percorrido por Extremadura. Zara, Mérida, Cáceres e o parque natural de Mongragüe son as escalas desta viaxe realizada en xuño que abarcará tamén Toledo e Aranjuez para finalizar en Madrid, onde este ano comezará a ruta en sentido inverso en setembro para chegar de novo a Sevilla, atravesando Estremadura.

Cun prezo de 3.500, que se mantén con respecto ao ano anterior, levará a cabo once saídas. Dispón de dous tipos de habitacións: Gran Clase e Deluxe. A súa ocupación en 2016 foi do 79,58%, case un 10% con respecto ao ano anterior.

O Expreso de La Robla disporá esta tempada de dous itinerarios: o de La Robla, entre León e Bilbao (ou viceversa) polo trazado do antigo tren hullero, e o Paraíso Verde, a denominación que se deu ao percorrido que este tren realiza pola cornixa Cantábrica, entre Bilbao e Oviedo (ou en sentido contrario). O seu custo alcanza os 850 euros por persoa.

Este percorrido, inclúe, ademais dos desprazamentos, aloxamento, almorzo no tren, comidas e ceas en restaurantes e traslados para excursións en autocar. A porcentaxe de ocupación creceu do 78,52% obtido en 2015, ao 84,57% logrado en 2016. As saídas deste tren serán de 4 días e 3 noites.