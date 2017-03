A Agadic leva o programa cinematográfico do CGAI ao Clube Cultural Valle-Inclán de Lugo

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, e a presidenta do Clube Cultural Valle-Inclán, Tonina Gay, asinaron este mércores un convenio de colaboración para incluír nova programación cinematográfica no cineclube lucense.

Segundo apuntou a Xunta, a selección de películas que se poderá ver do 19 de abril ata o 15 de decembro neste lugar está efectuada e facilitada polo Centro Gallego de Artes da Imaxe (CGAI), en coordinación coa Federación de Cineclubes de Galicia (Feciga).

A Casa do Saber, sede do Vicerreitorado do Campus de Lugo e espazo no que se desenvolverán as proxeccións os mércores ás 19.30 horas, acolleu a firma do convenio e a presentación da carteleira.

Sutil enmarcou este acordo na aposta da Agadic por impulsar a cooperación entre os distintos axentes culturais galegos no ámbito audiovisual, como é o caso dos concellos cos que se organiza o circuíto Cinemas de Galicia; da Feciga, á que a Axencia apoia economicamente na súa actividade anual; ou dos cineclubes de Ourense, Vigo e Lugo coas extensións da programación do CGAI.

No caso de Lugo, a antoloxía abrirase o 19 de abril con 'Contrafaces', de Fon Cortizo, quen estará na Casa do Saber para presentar este documental creativo sobre poetas galegos que desenvolven a súa obra en idiomas estranxeiros e o movemento á inversa.

O 31 de maio, poderán verse dous títulos de Novo Cinema Gallego, 'No Cow on the Ice', de Eloy Domínguez Serén, e 'Tout le monde aime le bord da mer', de Keina Espiñeira; películas sobre migracións feitas nun contexto transnacional e con técnicas de vangarda.

Inclúese tamén nunha das primeiras sesións, o 26 de abril, 'Hoax_canular', que formou parte da retrospectiva dedicada ao canadense Dominic Gagnon polo festival Play-Doc.

O cinema de autor contará tamén co seu espazo. Así, as cintas 'Cemetery of Splendour', de Apichatpong Weerasethakul, e 'Cavalo Dinheiro', de Pedro Costa, poderán verse respectivamente o 3 e o 24 de maio. Finalmente, tamén poderán verse títulos como 'Días cor laranxa', de Pablo Llorca (10 de maio) ou 'A mort de Louis XIV', de Albert Serra, programada para o 7 de xuño.