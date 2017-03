O portavoz do Grupo Socialista na Comisión de Peticións ao Valedor, Raúl Fernández, advertiu este mércores da "crecente insatisfacción da cidadanía cos servizos públicos prestados polo goberno galego" que, segundo dixo, despréndese do último informe do Valedor do Pobo.

Raúl Fernández PSdeG | Fonte: Europa Press

O responsable trasladou a preocupación do Grupo Socialista coa "insatisfacción mostrada pola cidadanía", que "pasou de presentar 39.409 queixas en 2015 a un total de 64.937 en 2016".

"Un aumento do 65 por cento no número de queixas que revela un notable incremento dos cidadáns insatisfeitos e a falta de solucións por parte do goberno galego", sentenciou.

Ademais, lembrou, o número de asuntos expostos tamén aumentou, pasando de 2.287 en 2015 a 2.356 en 2016, unhas queixas que pivotan fundamentalmente ao redor da sanidade, que recibe o 77,56 por cento das queixas, e o emprego público e interior, co 17,93 por cento.