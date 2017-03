A segunda parte do operativo antidroga en Pontevedra suma tres detencións ás 24 realizadas a principios de mes

A segunda parte do operativo contra o tráfico de drogas do Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (Greco) da Policía Nacional en Galicia, que arrestou a 24 persoas a principios deste mes, sumou nas últimas horas outro tres detidos e realizou rexistros nas localidades de Vilagarcía e Cambados.

Así o confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que concretaron que o tres detidos --todos eles galegos-- súmanse aos outros 24 arrestados a principios de mes no marco da denominada 'Operación Terrón Dulce'.

As mesmas fontes indicaron que a previsión é que os detidos pasen este venres a disposición do Xulgado de Instrución número catro de Vigo, que dirixe a causa e decretou o segredo sobre as actuacións.

O mesmo xulgado coordinou a principios deste mes de marzo a primeira parte deste operativo contra o tráfico de drogas, que se saldou con 24 arrestados.

Deles, 16 foron enviados a prisión provisional comunicada e sen fianza, investigados por un delito contra a saúde pública por tráfico de drogas e por pertenza a organización criminal.

Ademais, catro persoas quedaron en liberdade sen pasaporte e coa obrigación de comparecer cada 15 días no xulgado; outra quedou en liberdade sen medidas cautelares; e outro tres foron postas en liberdade en sede policial, sen chegar a pasar a disposición do xulgado.

A detención destas 24 persoas, de nacionalidade española e colombiana, supuxo o desmantelamento desta rede e o impedimento de entrada de droga a España a través da comunidade galega.

No marco desta investigación, que empezou hai un ano en Galicia, foron intervidos uns 2.000 quilos de cocaína.