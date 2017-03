Pode estar Diana Quer nos Estados Unidos?

A nai de Diana Quer, a moza desaparecida o pasado 22 de agosto na Coruña, cre agora que a súa filla podería estar en Estados Unidos por "motivos persoais" que prefire non facer públicos.

Pais de Diana Quer | Fonte: Europa Press

Así o manifestou Diana López Piner nunha intervención telefónica no programa Espejo Público, onde sinalou que non a pode situar "en ningún sitio concreto". "Sei que desde que pasou pola ponte, o mundo ábrese. Non se se estará en España ou fóra. Buscarei ata o ultimo recuncho", subliñou, agregando que todas as liñas de investigación están abertas.

"A nena nun principio sempre tivo a idea e o desexo de estudar en Estados Unidos. Pareceume un sitio probable por motivos persoais que teño e non debo comentar", sinalou.

Ademais, destacou que a colaboración cidadá é fundamental, xa que ás veces pode pasar "o tempo ata que enlazas ideas". "A difusión é moi importante de face a que os cidadáns se impliquen. Fáiseme complicado pensar que a esas horas houbese alguén esperando para levar a unha nena", dixo.