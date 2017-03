Forte ondada este xoves en Galicia, Cádiz e Canarias con tempo estable en case toda España

A forte ondada manterá este xoves con aviso de risco á Coruña, Pontevedra, Cádiz e as Illas Canarias de El Hierro e La Palma, mentres no resto do país espérase tempo estable durante a primeira metade do día e ceos con nubes e algunhas precipitacións no noroeste peninsular a partir da tarde, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET). As máximas do país rexistraranse en Bilbao e Sevilla, ambas as con 26ºC.

Así, o AEMET avisa por mar combinado de oeste que deixará ondas de ata catro metros á Coruña e Pontevedra; por ventos de Levante con forza 7 a Cádiz e mar combinado do noroeste con ondas dun catro metros nel Hierro e La Palma.

Ademais, o AEMET prevé que a nebulosidade irá aumentando durante o día na metade oeste peninsular, aínda que principalmente serán nubes medias e altas, e pódense producir precipitacións débiles en Galicia durante a segunda metade do día.

Estas choivas poderían ser máis intensas no oeste de Galicia, onde poderían ir acompañadas dalgunha treboada e non se descartan de forma dispersa e ocasional no oeste de Asturias e de Castilla León.

No resto do país predominarán os ceos pouco nubrados, aínda que con algúns intervalos de nubes altas, aínda que pode haber brétemas e posibilidade de bancos de néboa matinal no litoral mediterráneo.

Respecto das temperaturas, o AEMET prevé que suban en boa parte do interior e en Canarias e o vento soprará do nordés en Canarias, de Levante no litoral de Andalucía e de compoñente sur no resto do país, con intervalos de forte no Estreito, extremo oeste de Galicia e nas illas Canarias de maior relevo.