O Banco de Alimentos de Vigo celebra este fin de semana en Vigo e Redondela a súa primeira Operación Quilo de 2017

A Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo celebrará a súa primeira Operación Quilo de 2017 este venres e sábado, días 31 de marzo e 1 de abril, en tres hipermercados da cidade de Vigo e un supermercado de Redondela, onde contará coa participación dun total de 125 persoas voluntarias.

Operación Quilo do Banco de Alimentos de Vigo | Fonte: Europa Press

En concreto, a recollida realizarase nos dous Carrefour de Vigo --no Centro Comercial Gran Vía e no Centro Comercial Travesía--, que dobrará os quilos de comida recadados a través da súa Fundación Solidariedade Carrefour; no Alcampo de Coia; e no supermercado Día da rúa Pai Crespo, en Redondela.

Para este evento mobilizarase a uns 125 voluntarios que, perfectamente identificados, facilitarán as doazóns no horario comercial de cada centro. A ONG animou á cidadanía a achegar "o seu granito de area" con comida que non necesite excesiva elaboración --como legumes en tarros de cristal ou conservas--, ademais de alimentos básicos como galletas, cacao e aceite.

Esta Operación Quilo xorde cando se cumpren catro meses desde a celebración da Gran Recollida Solidaria co obxectivo de "seguir recuperando o stock de produtos de primeira necesidade" para repartilos entre as 25.000 persoas da provincia ás que axuda través de entidades benéficas.