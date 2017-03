Máis de 4.000 persoas con discapacidade beneficiaranse dos programas de emprego e inclusión do ONCE

Un total de 4.586 persoas con discapacidade beneficiaranse en Galicia dos Programas Operativos de Emprego Xuvenil (POEX) e de Inclusión Social e da Economía Social (POISES) que Fundación ONCE e Inserta Emprego, a súa entidade para a formación e o emprego das persoas con discapacidade.

Estas actividades están a desenvolverse desde xaneiro de 2016 dentro do novo período de programación do Fondo Social Europeo, que se corresponde co septenio 2014-2020. Ademais, mediante estes programas, en Galicia formaranse 3.056 alumnos e conseguiranse 934 insercións laborais para persoas con discapacidade.

Así se puxo na presentación destes programas na Coruña nun acto que contou coas intervencións do delegado territorial do ONCE na comunidade autónoma, Manuel Martínez Pan; a directora e secretaria xeral de Insere Emprego, Virginia Carcedo, e a directora rexional de Insere Emprego en Galicia, Menchu Iglesias.

Os obxectivos con estes programas son para o período previsto que haxa, a nivel estatal, máis de 66.800 beneficiarios directos, dos cales 30.800 recibirán formación para a mellora da súa empregabilidade e 16.700 lograrán un contrato laboral.