Aclunaga celebra o repunte do sector con 27 contratos de nova construción e 8.000 empregos en 2016

O cluster do naval galego (Aclunaga) celebra "o bo momento que vive o sector" con 27 contratos de nova construción e 8.000 empregos en 2016.

Tras a reunión da asemblea anual, este mércores en Santiago, Aclunaga agrupa a 119 empresas cuxos produtos e servizos cobren todos os segmentos da cadea de valor da construción naval en Galicia.

O presidente de Aclunaga, Marcos Freire, destacou o repunte da carteira de pedidos para o naval galego, cun total de 27 contratos de nova construción en vigor, que supoñen máis de 1.400 millóns de euros de facturación e 8.000 empregos. Ademais, en declaracións a Europa Press, valorou que as perspectivas para 2017 tamén son "boas".

Neste contexto, o responsable do cluster resaltou a capacidade que demostraron estaleiros e industria marítima galega para "superar anos de grandes dificultades e seguir competindo no mercado internacional ao máximo nivel", segundo sinala a asociación nun comunicado.

O cluster, que pechou 2016 cun balance positivo de 15 altas, afronta o exercicio 2017 con novos proxectos que, augura, "apontoarán esa tendencia positiva".

A entidade prepara a edición dunha revista técnica que aspira a converterse en punto de encontro do sector, con especial atención ás novas competencias tecnolóxicas e aos proxectos de innovación que redunden na maior eficiencia das nosas industrias, e redobra os seus esforzos, tamén, para impulsar a apertura de mercados no exterior.

No capítulo da internacionalización, Aclunaga acaba de participar en 'Colombiamar' e ten programadas outro seis misións comerciais, de aquí aos dous próximos trimestres, a Perú, Noruega, Sudáfrica, Indonesia, Canadá e Rusia.

"A estes destinos poderían sumarse unha vintena máis que o cluster ten intención de incluír na súa axenda comercial desde agosto de 2017 a xuño de 2018, para os que solicitou o necesario apoio económico", indica.

'SHIPBUILDING 4.0' E PLAN DE FORMACIÓN NAVAL

O presidente do cluster apuntou como "o repunte na actividade que experimenta o sector describe un escenario propicio para afrontar proxectos que melloren as capacidades tecnolóxicas dos estaleiros e as industrias auxiliares".

Neste sentido, Marcos Freire aludiu ao proxecto 'Shipbuilding 4.0', que desenvolveron Aclunaga e Aimen co apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, cuxa finalidade era achegar e transferir ao sector unha serie de tecnoloxías avanzadas.

O proxecto, que culminou en 2016, contou coa participación de 200 empresas do sector e serviu para desenvolver demostradores tecnolóxicos en aspectos crave e tres deseños en realidade virtual doutros tantos buques construídos en estaleiros galegos.

Freire subliñou a importancia de continuar pola senda da innovación para alcanzar maiores cotas de competitividade e eficiencia que permitan ao naval galego seguir desenvolvendo os proxectos máis complexos e esixentes no mercado internacional.

En canto ao plan de formación naval anunciado recentemente pola Xunta de Galicia, o cluster chama a atención ao impulso das diferentes iniciativas para favorecer a formación no sector, así como o deseño dun plan formativo integral que permita adaptar as capacidades dos traballadores dos estaleiros e industrias auxiliares ás necesidades da construción naval do futuro.

Neste ámbito, Aclunaga está a traballar na elaboración dun plan de formación e capacitación continua para soldadores navais, especialistas en tratamentos superficiais, habilitadores navais e gruistas, entre outras especialidades.

PYMAR

O cluster aproveitou a presenza do conselleiro Francisco Conde para solicitar un incremento da representatividade dos estaleiros galegos no consello de administración de Pequenos e Medianos Estaleiros Sociedade de Reconversión (Pymar) en Madrid.

O obxectivo é defender os intereses da construción naval galega tanto en España como no conxunto de Europa, e contribuír á mellora da competitividade dos estaleiros e industrias auxiliares da comunidade.

CONSELLEIRO

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, destacou, durante a clausura da asemblea, que "traballar de forma coordinada é a mellor maneira de elaborar de forma máis precisa o mapa de necesidades do sector para que estea en disposición de atraer investimentos produtivos que lle permitan avanzar cara ao naval 4.0".

No encontro, Conde apuntou que, segundo datos do Ministerio de Economía, dos 56 buques civís adxudicados para toda España neste sector, 23 foron encargados a estaleiros galegos, case o 40% do total.

Na súa intervención, atribuíu as cifras ao "esforzo" dos estaleiros por competir fronte a terceiros países. Valorou, igualmente, que o naval creou na comunidade máis de 1.000 empregos durante o último ano.

Para proseguir nesta liña, fixo fincapé no novo plan de formación, dirixido tanto a persoal en activo como a desempregados, e afirmou que "multiplica por cinco o número de cursos que ata agora se ofertaron neste ámbito", cun orzamento de 12 millóns de euros para este ano e o que vén.