O BNG pedirá derrogar a orde dos concertos con centros privados que segregan por sexos

A deputada do BNG, Olalla Rodil, considerou “inadmisible” a nova orde sobre o financiamento dos centros concertados da Xunta e reclamou que se retiren os criterios de igualdade na actual orde que figuraban na anterior convocatoria.

Colexio privado feminino

Trala comparecencia da secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella en comisión parlamentaria, Rodil suliñou que a Xunta, “non pode gabarse do primeiro plan en igualdade en Educación” e despois “suprimir os criterios de igualdade e aumentar as unidades “de centros segregacionistas” e aumentar de catro a seis anos os fondos públicos.

Educación aprobaba o pasado venres o novo decretos de convenios cos centros concertados. As principal diferenza coa anterior orde radican na duración, que amplía a vixencia "mínima" dos concertos en Primaria de catro a seis anos. No novo decreto, outro dos puntos importantes que desaparece, é o da igualdade de xénero como criterio para a subvención e que se desenvolva o principio de coeducación en todas as etapas educativas.

Neste sentido, a deputada nacionalista recalcou que, en Galicia, “hai capacidade para manter un ensino público de calidade” e o que non ten sentido, dixo, é “financiar con cartos públicos centros segregacionistas” que atentan contra principios de igualdade.

Rodil cualificou de “lamentable” que a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, eludira, “ata en dúas ocasións” responder sobre as preguntas formuladas polo BNG.

Por outra parte, a parlamentaria cualificou de “colmo do absurdo” que o concello de Vigo distinga cun premio a dous centros que segregan ao alumnado por razón de sexo polo que reclamou a retirada da devandita distinción aos centros que segregan a mulleres e homes e que atentan contra un principio fundamental do ser humano que é vivir en convivencia e o dereito a educación, “con independencia do sexo que teñamos”.