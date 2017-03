Sindicatos de Nueva Pescanova e representantes da empresa celebrou este mércores a segunda das xornadas de reunión con presenza dos mediadores de Inspección de Traballo, e iniciaron as discusións sobre un dos puntos conflitivos na negociación do convenio: a flexibilidade de xornada laboral.

Segundo confirmaron fontes sindicais e da propia empresa, no encontro deste mércores, que se prolongou durante case tres horas, non se chegou a ningún acordo, e expuxéronse as posicións das partes con respecto á flexibilidade da xornada e á posible posta en marcha da chamada "cuarta quenda" (que serviría para cubrir a produción do fin de semana).

A presidenta do comité de persoal do centro industrial de Chapela, Candelaria Martínez (CIG), explicou que os sindicatos reclaman á empresa "máis concreción" acerca desa cuarta quenda. "Nós expómosllo á empresa, que se crease esa quenda, pero aínda non nos explicaron con que xente, en que condicións, que horarios. Non se pode facer de calquera xeito, a xente ten dereito a conciliar", advertiu.

Por outra banda, en materia de flexibilidade, hai varias cuestións que separan a empresa e sindicatos, entre elas, a aplicación da reforma laboral para modificar os horarios dos traballadores; as xornadas de traballo os sábados (ata agora computan como horas extras); ou o incremento de horas de traballo ao cabo do ano.

Ademais deste punto, hai outras dúas cuestións do convenio consideradas críticas polas partes: a dobre escala salarial entre empregados de Nueva Pescanova e os novos contratados; e o incremento de soldos exposto pola empresa e que a parte social considera "irrisorio".

MÁIS REUNIÓNS

Tal e como quedou establecido a pasada semana, cando se iniciaron as reunións con presenza de mediadores, a negociación está a levarse a cabo en dúas mesas separadas: nunha con presenza de UXT, CIG, USO e CUT, e na outra cos portavoces de CC.OO. (cos que o resto de sindicatos non quixeron sentar).

Están previstas novas reunións das mesas este xoves, venres e sábado. Mentres duran as negociacións, empresa e sindicatos acordaron, a petición dos mediadores, retirar as súas medidas de presión. No caso da empresa, o 'ultimatum' para a aplicación do convenio do sector de elaborados, e no caso dos sindicatos, a convocatoria de folga indefinida.