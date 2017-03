A sala Cinesa de Santiago proxectará 'Madama Butterfly' en directo desde a Royal Opera House de Londres este xoves

Cinesa proxectará este xoves 30 de marzo ás 20,15 horas, en directo desde a Royal Opera House de Londres, a ópera de Giacomo Puccini 'Madama Butterfly' en 22 das súas salas, entre elas a de Santiago de Compostela, con motivo do 110 aniversario da estrea da traxedia en España no Teatro Bosc de Barcelona, segundo informou a compañía.

Madama Butterfly | Fonte: Europa Press

A obra está dirixida por Moshe Leiser e Patrice Caurier, e conta coa participación, entre outros, de Ermonela Jaho, Marcelo Ponte, Scott Hendricks e Elizabeth Deshong.

A ópera, dividida en tres actos, está baseada no conto 'Madama Butterfly', escrito por John Luther Long en 1898, que conta a historia da geisha Cio-Cio-San, Madama Butterfly, casada cun oficial da mariña americana, Mr.Pinkerton, que termina abandonando á geisha, o que provoca que termine quitándose a vida.

As salas que proxectarán a ópera serán Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar e Cinesa Herón City (Barcelona); Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa A Moraleja, Cinesa Las Rozas Herón City, Cinesa Manoteras, Cinesa Príncipe Pío e Cinesa Proxeccións (Madrid); Cinesa Parc Vallès (Terrassa); Cinesa As Cancelas (Santiago de Compostela); Cinesa Baía Santander (Santander); Cinesa Praza de Armas (Sevilla); Cinesa Grancasa (Zaragoza); Cinesa Festival Park (Palma de Mallorca); Cinesa Nova Condomina (Murcia); Cinesa Zubiarte e Cinesa Artea (Bilbao); Cinesa A Cañada (Marbella), Cinesa Mataró Parc (Mataró); Cinesa Sant Cugat (Sant Cugat do Vallès) e Cinesa Intu Asturias (Oviedo).