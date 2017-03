Piden máis de 14 anos para catro persoas do Barco que formaban parte dunha rede de distribución de cocaína

A Audiencia Provincial de Ourense xulgará este xoves 30 de marzo a catro persoas residentes no Barco de Valdeorras por formar parte, presuntamente, dunha rede que distribuía cocaína procedente de Haití. A Fiscalía de Ourense reclama máis de 14 anos de prisión para todo eles e unha multa de 686.000 euros para o catro acusados.

O escrito do fiscal solicita para o principal acusado, OB.A.M, maior de idade e con antecedentes penais por conducir baixo os efectos do alcol, unha pena de cinco anos de prisión e unha multa de 440.000 euros, así como a expulsión do territorio español.

A Fiscalía considera que era a persoa encargada de conseguir as sustancias estupefacientes en Haití e que utilizaba a persoas da súa confianza no Barco para a recepción dos paquetes "tratando de evitar sospeitas" a cambio de entregas de diñeiro ou doutro tipo de axudas.

Para dous das mulleres que recibían estes paquetes --YM. R.A. e S.B.G.--, a Fiscalía reclama unha pena de tres anos e tres meses de prisión e unha multa de 100.000 euros. No caso da primeira muller, tamén se reclama a expulsión do territorio nacional.

A irmá do principal acusado, R.M.M., enfróntase a unha condena de dous anos e sete meses de prisión e a unha multa de 46.000 euros, tras aplicarlle a atenuante da confesión.

Os FEITOS

Os feitos tiveron lugar o 27 de xaneiro de 2016, por mor dun operativo de vixilancia encargado polo Xulgado de Instrución número 1 do Barco que, por mor de escoitas telefónicas no teléfono do principal acusado, solicitou a entrega vixiada de varios paquetes postais ás persoas agora xulgadas.

Os axentes de vixilancia aduaneira comprobaron a entrega no domicilio de YM.R.A. dun paquete que contiña catro bolsas de cocaína cun peso total de 486 gramos de cocaína, que terían un valor de 43.917,75 euros no mercado ilícito.

Ese mesmo día tamén se procedeu á entrega controlada dun paquete a nome de S.B.G., que contiña catro bolsas de cocaína, cun peso total de 493,3 gramos e que tería un valor de 45.279,79 euros no mercado ilícito.

O paquete enviado a casa da irmá do principal acusado tiña un peso de 490,9 gramos e un valor total de 46.421,84 euros. A muller, que non estaba presente no momento da entrega, acudiu voluntariamente aos axentes de Vixilancia aduaneira a declarar cando se decatou de que as outras acusadas foran detidas.

A parella sentimental de O.B., unha muller menor de idade, tamén recibiu un paquete que contiña catro bolsas de cocaína, cun peso de 489,7 gramos e cun valor no mercado ilícito de 42.249,36 euros. Estas actuacións están a ser instruídas pola Fiscalía de Menores de Ourense en Expediente de Reforma 17/2016.