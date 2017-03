Vero, adiante na Champions

De novo na loita por outra Champions. Ante 14.000 espectadores no parisino Parque dos Príncipes, o PSG da compostelá Vero Boquete remontou a eliminatoria ante o Bayern de Múnic cun espectacular 4-0 (na ida, 1-0) e clasificouse para as semifinais da Champions, nas que se enfrontará o FC Barcelona, o primeiro equipo español en meterse entre os catro mellores.

Vero Boquete, no estadio do PSG francés. | Fonte: @veroboquete

Vero Boquete, aínda que non puido marcar, foi unha vez máis titular e liderou o ataque do conxunto galo, sendo substituída a falla de 15 minutos coa eliminatoria xa sentenciada co 4-0. Os goles foron obra da francesa Marie-Laure Delie (1-0), a brasileira Cristiane (2-0) e a costarriqueña Shirley Cruz (3-0, co que se chegou ao descanso). Na segunda metade, marcou de novo Cristiane o 4-0 definitivo. "No, no ha sido un sueño.. Fue real y estamos en semifinales!!!", escribiu Vero no seu twitter.

Co PSG francés, a xogadora galega busca estar na terceira final da Champions da súa carreira. Perdeu no 2014 a primeira en Lisboa co Tyresö sueco (3-4 ante o Wolfsburgo alemán), pero venceu no 2015 en Berlín co FFC Frankfurt alemán, 2-1 precisamente ao seu actual equipo, o PSG. “A Champions é a competición máis importante, a máis especial, a que me fai máis ilusión”, repite sempre Vero Boquete.

As semifinais entre PSG e Barça (equipo que pretendeu a fichaxe da galega o pasado verán) serán a ida no Mini Estadi (22 ou 23 de abril) e a volta en París (29 ou 30 de abril). A tempada pasada, o PSG xa venceu ao Barça pero nos cuartos de final. Daquela, Vero Boquete militaba no Bayern de Múnic, equipo co que gañou a Bundesliga e que abandonou para fichar polo PSG.

Vero Boquete (Compostela, 9 de abril de 1987) marchou moi nova de Galicia, con 18 anos, e principiou unha exitosa carreira como profesional, xogando en equipos de España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemaña e agora Francia. Pasou polo Zaragoza (2005-08), Espanyol (2008-11), Buffalo, Chicago e Philadelphia (2010 e 2011), Energy Voronezh (2011), Tyresö sueco (2012-2014), Portland Thorns (2014), FFC Frankfurt (2014-15) e Bayern Múnic (2015-16), sendo o PSG o seu 12º equipo profesional.