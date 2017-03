Un incendio causa danos nunha antiga conserveira no Grove (Pontevedra) e queima material de pesca

Un incendio declarado na madrugada deste xoves nunha antiga conserveira do Grove (Pontevedra) causou danos materiais no seu interior e, como consecuencia do lume, ardeu material de pesca.

O CAE 112 Galicia indicou que os feitos sucederon no lugar de Meloxo sobre as 2,50 horas deste xoves, segundo alertou un particular ao servizo de emerxencias.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou o aviso a Protección Civil da localidade, ao GES de Sanxenxo e á Guardia Civil e tamén informou os Bombeiros de Ribadumia aínda que, finalmente, descartouse a súa intervención.

Os servizos de emerxencias que se achegaron ao lugar conseguiron sufocar o lume, segundo abundaron as mesmas fontes de emerxencias.