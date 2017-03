Mozos e expertos participarán en Santiago nunha xornada sobre oportunidades laborais da transformación dixital

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e o Colexio profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) asinaron este xoves un convenio para, entre outras cuestións, organizar unha xornada sobre as oportunidades que ofrece a transformación dixital, na que participarán mozos e profesionais.

Este é un dos apartados incluídos no convenio firmado pola directora da Amtega, Mar Pereira, e polo presidente do CPEIG, Fernando Suárez, no que tamén acordan crear unha 'wiki' sobre a historia da informática en Galicia, celebrar un ciclo de xornadas sobre os perfís dixitais que xorden das novas tendencias tecnolóxicas e ofrecer formación especializada en TIC para empregados públicos, estudantes e familias.

Así, indicou a Xunta, o acordo posibilitará a celebración dunha Xornada sobre Transformación Dixital e Talento, que dará aos seus participantes as claves do sector tecnolóxico, "expondo as habilidades demandadas e necesarias para achegar valor en todos os ámbitos da transformación dixital".

O evento será un punto de encontro para mozos e profesionais que buscan formarse "nun dos sectores máis dinámicos da economía española e con máis saídas profesionais", así como para centros formativos que queiran dar a coñecer a súa oferta educativa no ámbito da economía dixital e para empresas.

WIKI SOBRE HISTORIA DA INFORMÁTICA

Ademais, no marco do convenio crearase unha 'wiki' sobre a historia da informática de Galicia, que recolla o testemuño de moitos dos protagonistas na Comunidade, así como con fotografías, vídeos e gravacións.

O obxectivo é crear un espazo na rede que permita, non só o acceso do público aos contidos existentes, senón continuar recollendo información.

O acordo establece tamén a celebración de varias actividades no marco do programa 'Rapaciñ@s', como unha xornada sobre os menores e as novas tecnoloxías, que combinará unha sesión informativa para pais con actividades lúdicas para os máis pequenos.

Esta actividade complementarase con 20 charlas divulgativas nas principais cidades de Galicia, orientadas a resolver as dúbidas e preocupacións dos pais sobre a relación dos seus fillos coa Rede e a orientalos sobre os beneficios e os riscos da tecnoloxía, entre outros aspectos.

SESIÓNS DIVULGATIVAS

Paralelamente, o CPEIG e a Amtega celebrarán cinco xornadas formativas en distintas localidades galegas, dirixidas a estudantes de Bacharelato e ás súas familias, sobre as saídas profesionais da Enxeñaría en Informática

Finalmente, e co obxectivo de facilitar a adaptación dos empregados públicos ao novo contexto dixital, dentro deste convenio impartiranse seis cursos, eminentemente prácticos en liña e presenciais, nos que se formará aos traballadores en metodoloxías e técnicas que poidan achegar valor ao seu traballo diario.