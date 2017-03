Como foi o pasado e como será o futuro do tren en Galicia

Non pasaron nin catro meses dende a conformación do novo goberno galego e sen embargo xa parece estar clara a estratexia da institución para gañar as vindeiras eleccións: a intermodalidade.

Unha foto antiga da Estación de ferrocarril de Ourense | Fonte: Concello de Ourense

A estratexia electoral do actual goberno galego está clara, o AVE estará en Galicia no 2020, co apoio do goberno central, da mesma cor política, e coincidindo co vindeiro ano Xacobeo, será a nota que levará a Feijóo a unha cuarta lexislatura, tal como foran as autoestradas de acceso a Galicia, costeadas polo Estado, co goberno de Fraga.

Sen embargo, aínda queda por ver como se adaptará esa chegada as cidades e vilas galegas, xa que na maioría dos casos son as vellas estacións de ferrocarril e as súas históricas infraestruturas as que acollerán os novos espazos. Por iso, a web colaboradora Historia de Galicia aproveita esta situación para botar unha ollada ó patrimonio ferroviario de Galicia, a súa historia, o que conserva, así coma as novas infraestruturas que se pretenden construír. É un pequeno repaso pola identidade ferroviaria, a súa historia e o seu patrimonio que podes ler neste artigo.